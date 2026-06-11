A- A+

Futebol Trump não planeja ver a estreia dos Estados Unidos na Copa do Mundo, diz jornal Presidente norte-americano não tem planos de marcar presença no estádio de Los Angeles, em Inglewood, na Califórnia

Os jogadores da seleção dos Estados Unidos não deverão contar com a presença do presidente Donald Trump no estádio em seu jogo de estreia, nesta sexta-feira, diante do Paraguai, na Copa do Mundo.

De acordo com o jornal "The Athletic", o líder político não tem planos de marcar presença no estádio de Los Angeles, em Inglewood, na Califórnia.

Um comunicado oficial informou que o Secretário de Estado Marco Rubio vai assistir ao confronto entre as duas seleções juntamente com o Secretário de Transportes Sean Duffy e o Secretário de Segurança Interna Markywayne Mullin.

A publicação deixou claro que os planos do presidente estão sempre sujeitos à mudanças, mas reforçou que quatro pessoas próximas à sua rotina de trabalho , e que permaneceram anônimas, não preveem a sua ida ao local da partida.

Na reportagem, o periódico destacou o fato de ser "extremamente incomum que o chefe de Estado de um país anfitrião faltasse ao jogo de estreia de sua seleção em uma Copa do Mundo" e citou os líderes políticos que estiveram presentes nas últimas três edições do Mundial.

Ainda segundo a matéria, existe a expectativa de que Trump esteja em Washington na sexta-feira (dia da partida entre Estados Unidos e Paraguai) para participar de alguns ensaios do evento do UFC, marcado para acontecer neste fim de semana.

Trump tem uma relação próxima com Gianni Infantino, mandatário da Fifa. Ele, inclusive, recebeu da entidade o Prêmio da Paz da Fifa no sorteio da Copa do Mundo, em dezembro.

Em comunicado divulgado pelo Departamento de Estado nesta quarta-feira, o governo ressaltou a importância do evento esportivo. "A Copa do Mundo da Fifa é um momento histórico para o governo Trump, demonstrando a liderança e a hospitalidade americanas para um público global enquanto a nação celebra o seu 250º aniversário".

Veja também