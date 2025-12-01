Seg, 01 de Dezembro

Futebol

Trump participará do sorteio da Copa do Mundo-2026 na sexta em Washington

Os Estados Unidos serão coanfitriões do torneio de 2026 junto com Canadá e México

Trionda, bola da Copa 2026, é um sucesso comercialTrionda, bola da Copa 2026, é um sucesso comercial - Foto: Adidas/Divulgação

A Casa Branca confirmou nesta segunda-feira (1º) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assistirá à cerimônia do sorteio da Copa do Mundo de 2026 em 5 de dezembro, em Washington.

"Na sexta-feira, o presidente Trump assistirá ao sorteio da Copa do Mundo da Fifa no Kennedy Center", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

