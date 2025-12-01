Futebol
Trump participará do sorteio da Copa do Mundo-2026 na sexta em Washington
Os Estados Unidos serão coanfitriões do torneio de 2026 junto com Canadá e México
A Casa Branca confirmou nesta segunda-feira (1º) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assistirá à cerimônia do sorteio da Copa do Mundo de 2026 em 5 de dezembro, em Washington.
"Na sexta-feira, o presidente Trump assistirá ao sorteio da Copa do Mundo da Fifa no Kennedy Center", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.
Os Estados Unidos serão coanfitriões do torneio de 2026 junto com Canadá e México.