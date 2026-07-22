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Futebol + Política Trump quer Infantino, presidente da Fifa, como secretário-geral da ONU, diz jornal O próximo secretário-geral será eleito entre agosto e outubro deste ano

No que depender de Donald Trump, o fortalecimento da relação com Gianni Infantino pode impactar na política internacional.



Segundo informação do jornal norte-americano New York Post, o presidente dos Estados Unidos quer o chefe executivo da Fifa na função de secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).









De acordo com a publicação, Trump acredita que Infantino, de 56 anos, "é respeitado por todos ao redor do mundo e reconhece que ele tem uma habilidade especial para unir as pessoas.



O próximo secretário-geral será eleito entre agosto e outubro deste ano para substituir António Guterres, de Portugal, que se aposentará no final de dezembro.

Atual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Foto: Pablo Pociuncula/AFP



Para garantir o cargo, Infantino precisaria obter o apoio do Conselho de Segurança, composto por 15 membros - no qual cinco membros permanentes têm poder de veto - seguido da confirmação pela Assembleia Geral.



Ainda não está claro se Infantino deseja assumir o cargo na ONU ou até que ponto o assunto foi discutido com Trump.



Segundo informações da imprensa internacional, o dirigente ítalo-suíço conta com o apoio de mais de 200 das 211 federações para se reeleger como presidente da Fifa. O pleito será em 2027, mas as candidaturas ao cargo devem ser apresentadas até o dia 18 de novembro.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino. Foto: Alfredo Estrella/AFP



Infantino foi eleito presidente da Fifa em 2016 para substituir Joseph Blatter após vir à tona uma série de denúncias de corrupção. O cartola foi reeleito duas vezes, em 2019 e 2023, por aclamação. Ou seja, sem adversários no pleito.



Nos últimos anos, Infantino estreitou sua relação com Trump. O cartola foi o único dirigente esportivo presente na posse de Trump, em janeiro de 2024, e chegou e entregar o Prêmio da Paz da Fifa, honraria que sequer existia, durante a campanha pública do presidente norte-americano para conquistar o Prêmio Nobel da Paz.

Trump com o Prêmio da Paz da Fifa . Foto: Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP



O Estados Unidos foram escolhidos como sede da Copa do Mundo de 2026, junto de Canadá e México, em 2018, durante o primeiro mandato de Trump.



O país também recebeu o Mundial de Clubes, no ano passado, com o presidente norte-americano entregando o troféu ao Chelsea, campeão do torneio. A cena se repetiu neste ano, com a Espanha, que recebeu o troféu do torneio de seleções das mãos do chefe de estado dos EUA.





Trump e Infantino entregando o troféu da Copa do Mundo para Rodri, capitão da Espanha. Foto: Franck Fife / AFP



Trump também usou seu poder de influência para interferir dentro das quatro linhas.



Em uma das maiores polêmicas da Copa, o presidente norte-americano admitiu que pediu à Fifa cancelar a suspensão automática do atacante Falorin Balogun após o jogador dos EUA ser expulso por Raphael Claus na segunda fase do Mundial.



A Casa Branca montou um dossiê com acusações sem evidências contra o árbitro brasileiro, que foi classificado por Trump como "suspeito".

Balogun, artilheiro dos EUA. Foto: Luke Hales/Getty Images via AFP



Outras polêmicas na Copa envolveram vistos negados a torcedores de diferentes países, especialmente da África; o veto ao árbitro somali Omar Artan, impedido de entrar nos EUA para trabalhar no torneio; e o tratamento à seleção do Irã, que foi impedida de permanecer em solo americano após seus compromissos no torneio.

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