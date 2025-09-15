Seg, 15 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda15/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
NFL

Trump reclama de nova regra 'ridícula' do kickoff da NFL: 'Futebol americano de maricas'

"A NFL precisa se livrar dessa nova regra ridícula de início de jogo", disparou

Reportar Erro
Donald Trump criticou nova regra da NFLDonald Trump criticou nova regra da NFL - Foto: Saul Loeb/AFP

Donald Trump continua polemizando e agora suas críticas foram direcionadas ao próprio país. O presidente dos Estados Unidos usou uma frase homofóbica para criticar a nova regra do kickoff (chute de reinício das jogadas) da NFL definindo o lance como para "maricas." A Liga explicou que a medida busca proteger os jogadores de lesões no futebol americano.

Leia também

• Sánchez reitera sua 'profunda admiração' pelos protestos pró-palestinos na Volta da Espanha

• Federação de Futebol da Noruega doará renda de jogo contra Israel ao MSF

A mudança, definida em 2024 e imposta neste começo de NFL, evita trombadas com jogadores em alta velocidade, o que causava muitas lesões. O kicker tem de jogar a bola dentro do campo - para frente do end zone (20 jardas finais, para evitar uma saída das 35 jardas (antes era de 30). Defensores ficam na linha de 40 jardas e ataque entre 35 e 30.

"A NFL precisa se livrar dessa nova regra ridícula de início de jogo. Como eles conseguem fazer uma mudança tão grande e abrangente com tanta facilidade e rapidez? É pelo menos tão perigoso quanto o kickoff "normal" e parece o inferno", disparou o presidente em post nas redes sociais.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por NFL (@nfl)


"A bola está se movendo, e os jogadores não, exatamente o oposto do que o futebol americano representa. "O futebol americano de 'maricas' é ruim para os Estados Unidos e ruim para a NFL! Quem tem essas ideias ridículas?", questionou. "É como querer 'rolar' a bola de golfe para que ela não vá (nem de longe!) tão longe. Felizmente, o futebol americano universitário permanecerá o mesmo, espero que para sempre!", completou.

Segundo a NFL, a distância anterior permitia que os jogadores alcançassem maior velocidade ao correr em direções opostas - alguns tentando marcar e outros tentando parar o corredor - o que aumentava o risco de lesões. A regulamentação nova visa garantir a saúde dos jogadores, já que encurta a distância entre os atletas de ambos os times.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter