Futebol Internacional Trump sugere que Irã não participe da Copa do Mundo 2026: "Não seria apropriado" O conselho foi publicado pelo mandatário em um post na rede social Truth Social

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recomendou que a seleção iraniana de futebol não participe da Copa do Mundo de 2026, realizada na América do Norte. O 'conselho' foi publicado pelo mandatário em um post na rede social Truth Social.



“Não creio mesmo que seja apropriado que estejam lá, para a sua própria vida e segurança”, disse. Apesar da fala, Trump afirmou que a delegação iraniana 'será bem-vinda ao país' para participar do campeonato.

Em publicação nas redes sociais na quarta-feira, o dirigente afirmou que Trump “reiterou que a equipe iraniana é bem-vinda para competir no torneio”.

“Também falamos sobre a situação atual no Irã”, escreveu o presidente da entidade máxima do futebol mundial. “Durante as discussões, o presidente Trump reiterou que a equipe iraniana é, claro, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos.”



Todas as partidas da fase de grupos da seleção iraniana estão programadas para ocorrer em território americano.

Em entrevista à revista digital Politico, Trump afirmou não estar preocupado com a participação do Irã no torneio. Segundo ele, o país é um “país muito mal derrotado”.

Entenda a desistência do Irã

A possibilidade da seleção do Irã desistir da próxima Copa do Mundo 2026 levou a Fifa a começar a avaliar cenários para substituir a equipe no torneio, afirmou a agência Reuters.

A declaração do ministro do Esporte iraniano, Ahmad Donyamali, nesta quarta-feira, foi o sinal mais claro até agora de que o país pode não participar da competição.

Segundo o ministro, seria impossível para o Irã disputar o Mundial — que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá — após a escalada do conflito na região.

Os ataques aéreos lançados por Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro mataram o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, desencadeando um confronto militar que ainda não dá sinais de arrefecimento.

Embora a desistência ainda não tenha sido oficializada, a situação obrigou a Fifa a considerar com mais urgência a hipótese de ter que substituir a seleção iraniana no torneio, que começa em junho.

Até poucos dias antes da declaração do ministro, a entidade máxima do futebol mantinha a expectativa de que o Irã disputaria normalmente a competição. A seleção iraniana está programada para enfrentar a Nova Zelândia na estreia da fase de grupos, em Los Angeles, no dia 15 de junho.

Horas antes da fala de Donyamali, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, havia afirmado que o então presidente americano Donald Trump garantiu que o Irã seria “bem-vindo” para competir no torneio nos Estados Unidos.

Regulamento permite substituição livre

Caso a desistência seja confirmada, o caso seria tratado pelo Artigo 6º do regulamento da Copa do Mundo, que prevê sanções financeiras à federação que abandone o torneio, mas também concede ampla liberdade à Fifa para escolher uma substituta.

Segundo James Kitching, ex-diretor de regulamentação do futebol da Fifa, não há precedentes modernos para uma situação desse tipo.

— Não há obrigação de substituir por uma seleção da mesma confederação ou sequer de substituí-la — afirmou à Reuters.

Apesar disso, a tendência política seria escolher uma equipe da Confederação Asiática de Futebol (AFC), já que o Irã conquistou sua vaga nas eliminatórias do continente.

Possíveis substitutos entram em discussão

Entre os nomes citados como possíveis substitutos aparecem a Iraque e Emirados Árabes Unidos, embora o cenário seja complexo.

O Iraque ainda disputará os playoffs intercontinentais no México contra o vencedor do confronto entre Bolívia e Suriname. No entanto, restrições de viagem causadas pelo conflito no Oriente Médio já estão afetando a preparação da equipe.

O técnico iraquiano, Graham Arnold, chegou a sugerir à Fifa que a partida decisiva fosse adiada para mais perto do início do Mundial, permitindo mais tempo para que a situação envolvendo o Irã seja definida.

