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BASQUETE Trump sugere "refazer" acordo que levou Luka Dončić aos Lakers: "Talvez o pior da história" Presidente americano abordou negociação durante convenção republicana realizada na arena dos Mavericks, em Dallas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu um discurso sobre economia, imigração e política externa para entrar em um dos debates mais controversos da NBA nos últimos anos. Durante a convenção de meio de mandato do Comitê Nacional Republicano, na noite de quarta-feira, o republicano criticou a troca que levou Luka Dončić do Dallas Mavericks ao Los Angeles Lakers.

A declaração foi feita justamente no American Airlines Center, arena dos Mavericks. Diante do público de Dallas, Trump afirmou não compreender a decisão tomada pela franquia em 2025.

— Devo dizer que não entendo essa troca. Essa troca não é boa — declarou o presidente. — Não vai ficar marcada como a melhor troca da história do esporte. Pode até ficar marcada como a pior.

Trump ponderou que a negociação de Babe Ruth, enviado pelo Boston Red Sox ao New York Yankees há mais de um século, provavelmente ainda ocupa o primeiro lugar entre as piores decisões esportivas. Em seguida, recorreu à imagem de negociador que costuma explorar em seus discursos políticos.





— Talvez pudéssemos refazer esse acordo. Eu refaço acordos o tempo todo. Entendo de acordos, mas esse eu não entendi muito bem — disse, antes de retomar temas como a produção americana de petróleo e o Irã.

Em fevereiro de 2025, os Mavericks surpreenderam a NBA ao enviar Dončić, Maxi Kleber e Markieff Morris para os Lakers. Dallas recebeu um pacote liderado por Anthony Davis, que também incluía Max Christie e uma escolha de primeira rodada do Draft de 2029. O Utah Jazz participou da operação como terceira equipe.

A saída provocou revolta entre torcedores dos Mavericks, que protestaram em frente à arena e criticaram a diretoria por negociar o principal jogador da franquia. Dončić havia conduzido Dallas às finais da NBA na temporada anterior e era tratado como o nome em torno do qual o futuro da equipe seria construído.

Os Mavericks são controlados pela família de Miriam Adelson, uma das principais doadoras do Partido Republicano e aliada de Trump. A relação política, porém, não impediu o presidente de criticar publicamente a decisão tomada pela franquia.

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