SUPER BOWL Nos EUA, Trump deixa SuperBowl no intervalo e erra palpite sobre vencedor do jogo Durante o jogo, Trump passou a maior parte do tempo sentado na primeira fila de um camarote, ao lado da filha Ivanka

Primeiro presidente dos Estados Unidos a comparecer à final da liga de futebol americano (NFL), o chamado SuperBowl, Donald Trump deixou o Estádio Caesars Superdome, em Nova Orleans, no intervalo do jogo deste domingo (9) entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs.

SUPER BOWL CHAMPIONS!

THIS ONE’S FOR YOU PHILLY! pic.twitter.com/tWxrzozMQU — Philadelphia Eagles (@Eagles) February 10, 2025

O placar estava 24x0 a favor dos Eagles. Antes da partida, Trump apostou na vitória dos Chiefs, que chegou à disputa como bicampeão consecutivo da competição. Os Eagles, porém, ficaram com o título, após vencerem por 40x22.

Durante o jogo, Trump passou a maior parte do tempo sentado na primeira fila de um camarote, ao lado da filha Ivanka. Alguns torcedores tentaram conversar com o presidente e fazer fotos. Trump estava acompanhado de alguns aliados republicanos no Congresso, como os senadores Lindsey Graham e Tim Scott, da Carolina do Sul.

President Trump is in attendance for Super Bowl LIX. pic.twitter.com/rI16SVgHbx — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) February 9, 2025

Fabricação de moedas

Durante o SuperBowl, Trump fez uma publicação na rede Truth Social sobre o fim da produção de moedas de 1 centavo, os chamados pennies. "Durante muito tempo, os Estados Unidos cunharam moedas que nos custaram literalmente mais que 2 centavos. Isso é um desperdício!", escreveu. "Dei instruções ao meu secretário do Tesouro para parar de produzir novas moedas. Vamos eliminar o desperdício do Orçamento, mesmo que seja um centavo de cada vez."

*Com informações de Dow Jones Newswires e Associated Press.

