A- A+

Futebol Trunfo na primeira fase, defesa pode ser diferencial do Náutico no quadrangular Clube terminou a primeira fase com apenas sete gols sofridos, sendo o clube menos vazado da história do torneio na etapa inicial

O Náutico encerrou a participação na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro 2025 tendo o melhor desempenho defensivo da história no recorte dos primeiros 19 jogos. O Timbu foi vazado apenas sete vezes. Aproveitamento que pode ser o trunfo dos alvirrubros no quadrangular que vale o acesso à Série B.





Até 2025, o clube que tinha a melhor defesa em uma primeira fase da Série C, desde que foi adotado o modelo de turno único, com 19 jogos, foi a Ferroviária, com apenas nove gols sofridos.

O Náutico chegou a engatar uma sequência de oito jogos seguidos sem sofrer gols. Começou no 2x0 diante do Tombense, passou por dois empates sem gols perante Floresta e Figueirense, seguindo no triunfos ante Caxias (2x0), Guarani (1x0), Retrô (3x0), Londrina (2x0) e Anápolis (1x0).

No geral, o Náutico não perde há 11 jogos na temporada e 12 na Série C, já que a derrota mais recente nesse recorte foi por 3x1, diante do Bahia, pela Copa do Nordeste. Na terceira divisão, o último tropeço por 1x0, para a Ponte Preta, nos Aflitos.

Visitante

Outro trunfo do Náutico no quadrangular é o bom desempenho como visitante. Nos nove jogos que fez fora de casa na Série C, o Timbu tem quatro vitórias, três empates e duas derrotas - aproveitamento de 55,5%. Apenas a Ponte tem números superiores, ao ganhar cinco vezes, empatar uma e perder três (59,2%).

"Terminamos tendo a segunda melhor campanha fora de casa e isso é um fator preponderante para jogos decisivos", ressaltou o auxiliar-técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos.

Na fase de quadrangular, o Náutico está no grupo que tem Ponte Preta, Guarani e Brusque. A outra chave conta com Caxias, São Bernardo, Londrina e Floresta. Os dois melhores de cada lado subirão de divisão. Os líderes disputarão as finais, com embates de ida e volta.

Veja também