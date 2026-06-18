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Esportes e negócio TS Summit 2026 tem edição sobre transformação no esporte com Lars Grael entre convidados O evento será realizado em São Paulo nos dias 1 e 2 de setembro; inscrições estão abertas

O TS Summit 2026 tem inscrições abertas para o evento que busca provocar o mercado esportivo a olhar para o futuro, abraçar mudanças e compreender que evolução e transformação caminham juntas.

Com o conceito “O novo sempre chega” e promovido pela Ticket Sports, o encontro será realizado nos dias 1 e 2 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

O TS Summit 2026 reunirá profissionais, marcas, organizadores, patrocinadores e especialistas para dois dias de conteúdo, networking e experiências voltadas ao universo dos eventos esportivos e do esporte como negócio.

Convidados

Entre os nomes de destaque da programação estão o medalhista olímpico Lars Grael, o filósofo e escritor Clóvis de Barros Filho e o humorista Maurício Meirelles.

Dono de duas medalhas olímpicas, campeão mundial e doze vezes campeão continental, Lars Grael construiu uma trajetória marcada pela superação, dedicação e paixão pelo mar.

Além das conquistas nas regatas, tornou-se uma das principais referências da vela brasileira, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento do esporte no país.

No evento, Lars marcará presença com uma palestra inspiradora, compartilhando experiências de vida, desafios e aprendizados ao longo de sua carreira.

"Diante das constantes transformações da vida e do mercado, o TS Summit assume um papel importante ao liderar a discussão sobre a profissionalização dos eventos esportivos.", comentou Lars Grael.

Reconhecido nacionalmente por suas reflexões sobre ética, comportamento e excelência, Clóvis sobe ao palco no segundo dia do evento com a palestra “Excelência: o hábito de entregar o máximo”.

Já Maurício levará ao TS Summit seu humor característico e uma visão descontraída sobre o universo esportivo e os desafios da rotina de alta performance.

“Muito honrado em fazer parte do maior evento esportivo do brasil mesmo eu parecendo uma coxinha. No evento que já vai falar de endorfina e adrenalina, prometo levar a dopamina. Vamos dar risada porque nem tudo é sobre acordar às 5 da manhã pra treinar”, afirmou Maurício Meirelles.

Inscrições

Os interessados poderão escolher entre diferentes modalidades de ingresso. A categoria Emergir garante acesso a um dia de evento, com valores de R$ 449 para clientes Ticket Sports e R$ 649 para o público geral.



Já a modalidade Transformar oferece acesso aos dois dias do TS Summit 2026, com ingressos a R$ 549 para clientes Ticket Sports e R$ 749 para o público geral.

Clientes exclusivos TS Members contam com 50% de desconto, pagando R$ 224,50 no ingresso para um dia e R$ 324,50 para participação nos dois dias do evento.

As inscrições podem ser realizadas no site exclusivo do evento clicando aqui.

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