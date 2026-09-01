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Esportes TS Summit 2026 debate esporte como negócio em primeiro dia A programação do evento segue nesta quarta-feira (2)

SÃO PAULO - O TS Summit 2026, promovido pela Ticket Sports, teve o primeiro dia de evento nesta terça-feira (1º), no Memorial da América Latina.

Com o tema “O novo sempre chega”, a programação do dia reuniu profissionais, empresas e especialistas para abordar o esporte como negócio.

O CEO da Ticket Sports, Daniel Krutman, destacou durante a palestra “Caos e Esperança: mudar é preciso!” os principais movimentos de mercado, as novidades e como a tecnologia atua no desenvolvimento do setor.

Um dos principais palestrantes do dia foi medalhista olímpico e campeão mundial, Lars Grael. O velejador compartilhou as experiências vividas no esporte e os desafios da carreira.

Um dos principais palestrantes do dia foi medalhista olímpico e campeão mundial, Lars Grael. Foto: Davi Arduino/Divulgação

Segundo o medalhista olímpico, o evento possibilita uma troca de experiências única entre as pessoas envolvidas com gestão e promoção de atividades esportivas.

“Assisti a palestra do Daniel [Krutman] cheio de números importantes que geram referência para o esporte brasileiro. Para quem é promotor de evento no Brasil, em diversas modalidades, o TS Summit é muito importante. A pessoa sai com um nível de conhecimento elevado. Para mim, foi muito válido e uma honra de ser um dos palestrantes”, afirmou.

Segundo dia

O TS Summit 2026 segue com programação nesta quarta-feira (2), no Memorial da América Latina, a partir das 9h.

Entre as palestras do dia, estão a de Fabiana Bentes sobre o PIB do Esporte; e o professor Clóvis de Barros Filho com o tema “Excelência: O Hábito de Entregar o Máximo”.

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