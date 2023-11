A- A+

Tênis Tsitsipas abandona após 3 games, e Rune fica com vitória no ATP Finals O jovem dinamarquês vencia o primeiro set por 2-1 quando Tsitsipas desistiu por lesão

O tenista dinamarquês Holger Rune, número 8 do mundo, ficou com a vitória nesta terça-feira (14) sobre o grego Stefanos Tsitsias (6º), que abandonou a partida por lesão depois de apenas três games disputados, na segunda rodada do ATP Finals, em Turim (Itália).

Rune, de 20 anos, vence assim seu primeiro jogo no torneio, depois de perder na estreia em um duelo espetacular contra o sérvio Novak Djokovic (1º).

O jovem dinamarquês vencia o primeiro set por 2-1 quando Tsitsipas desistiu depois de apenas 17 minutos em quadra. Com problemas para se movimentar, o grego pediu atendimento médico, antes de decidir abandonar a partida.

A segunda rodada do Grupo Verde termina nesta terça-feira, com o duelo entre Djokovic e o italiano Jannik Sinner (4º). O vencedor garante vaga antecipada nas semifinais.

Resultados do Grupo Verde:

Holger Rune (DIN) x Stefanos Tsitsipas (GRE) 2-1 e abandono

