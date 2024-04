A- A+

Tênis Tsitsipas arrasa Ruud e é tricampeão do Masters 1000 de Montecarlo Com o título, o grego iguala a Ilie Nastase, Thomas Muster e Björn Rune Borg como os maiores vencedores do torneio

Stefanos Tsitsipas mostrou mais uma vez que domina o saibro de Montecarlo. Neste domingo, ele se tornou tricampeão do Masters 1000 ao arrasar o norueguês Cásper Ruud por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4, em 1h36min de partida. Foi a terceira vez que o grego chegou na decisão do torneio, mantendo 100% de aproveitamento.



"Anos atrás, se você me dissesse que seriam três títulos aqui, eu não teria acreditado. É inacreditável. O apoio que recebi aqui nos últimos anos de praticamente todo mundo... a semana inteira foi maravilhosa. Estou feliz por ter uma equipe tão solidária ao meu lado. Estamos fortes há muitos anos. Obrigado por ficar ao meu lado e ser leal a mim. É o que mais valorizo", afirmou o grego.





Com o título, Tsitsipas iguala a Ilie Nastase, Thomas Muster e Björn Rune Borg como os maiores vencedores do torneio, com três conquistas cada. Eles só estão atrás de Rafael Nadal, que já levantou o caneco em 11 oportunidades.



O grego, que vai sair do número 12 do ranking ATP e subir para o sétimo lugar, comemorou muito a conquista e imitou uma cena icônica de Gustavo Kuerten. Ele se deitou no saibro e ficou praticamente todo esticado.



Em quadra, ele dominou o adversário, que esteve irreconhecível no primeiro set. Em busca de seu primeiro título de nível 1000, Ruud não conseguiu manter o mesmo nível do duelo contra Djokovic, teve três serviços quebrados e acabou sendo derrotado por 6/1.



Ruud reagiu no segundo set e deu indícios de que conseguiria frustrar os planos do grego, que se manteve firme para conquistar o título. Tsitsipas provocou a quebra no último game de partida e garantiu a vitória.

