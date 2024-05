A- A+

tênis Tsitsipas e Badosa voltam após término recente e jogarão duplas mistas em Roland Garros Espanhola havia comunicado, no início de maio, a separação com o grego

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa surpreenderam os fãs do casal com a confirmação do término no início de maio. Juntos há pouco mais de um ano, eles conseguiram ficar longe um do outro por pouquíssimo tempo. Após a separação recente, eles retomaram o relacionamento e jogarão até duplas mistas em Roland Garros.

Os tenistas receberam um convite da organização do torneio e atuarão juntos pela primeira vez. A estreia será, nesta quarta-feira, contra a dupla da japonesa Ena Shibahara e do norte-americano Nathaniel Lammons.

Ao longo do último ano, Badosa e Tsitsipas deram entrevistas falando sobre o início do namoro. Tudo começou depois da vitória da espanhola sobre a tunisiana Ons Jabeur, no Aberto de Roma. O grego mandou mensagem nas redes sociais para parabenizá-la pela conquista, e a partir daí eles passaram a conversar. Pouco depois, já estavam registrando momentos juntos, até que oficializaram o namoro.

Atualmente, o grego ocupa a 9ª colocação no ranking da ATP, enquanto a espanhola ficou fora de boa parte da temporada passada por lesão e está somente na 139ª posição da WTA.

