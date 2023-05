A- A+

Tênis Tsitsipas e Medvedev avançam às semifinais do Masters 1000 de Roma Finalista no ano passado, Tsitsipas bateu Borna Coric por 2 sets a 0

O grego Stefanos Tsitsipas, número 5 do mundo, derrotou o croata Borna Coric (16º) nesta quinta-feira (18) e vai enfrentar o russo Daniil Medvedev (3º) - que passou pelo alemão Yannick Hanfmann (101º) - nas semifinais do Masters 1000 de Roma.

Finalista no ano passado, Tsitsipas fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 35 minutos.

Embora tenha eliminado dois italianos em fases anteriores do torneio (Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti), o grego contou com o apoio do público e cresceu nos momentos cruciais da partida, encaixando bons golpes de direita contra um incansável Coric.

"As sessões noturnas são divertidas", afirmou depois da partida Tsitsipas.

Por sua vez, Medvedev chega às semifinais depois de vencer Hanfmann também por 2 sets a 0, com um duplo 6-2, em uma hora e 20 minutos de jogo.

O russo, que antes da edição deste ano nunca tinha vencido em Roma em três participações (2018, 2019 e 2021), confirmou seu bom momento no saibro com esta quarta vitória seguida, tendo perdido apenas um set até aqui.

"Quando perdia em Roma, geralmente passava alguns dias aqui com minha mulher. Agora tenho menos tempo", brincou Medvedev após a vitória.

Hanfmann, que chegou pela primeira vez às quartas de final de um Masters 1000, foi a grande surpresa do torneio, depois de eliminar dois jogadores do Top 10: Andrey Rublev (6º) e Taylor Trifz (9º).

Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev vão se enfrentar por uma vaga na final no próximo sábado (20). O vencedor vai lutar pelo título com quem passar do duelo entre o norueguês Casper Ruud e o dinamarquês Holger Rune.

