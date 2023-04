A- A+

TÊNIS Tsitsipas elimina De Miñaur e avança às semifinais do ATP 500 de Barcelona Tenista grego segue na luta por uma eventual final contra Carlos Alcaraz

O tenista grego Stefanos Tsitsipas (5º no ranking ATP) se classificou para as semifinais do torneio ATP 500 de Barcelona ao derrotar Alex de Miñaur (19º) por 6-4 e 6-2 nesta sexta-feira (21), e continua na luta por uma eventual final contra Carlos Alcaraz, outro cabeça de chave.

Tsitsipas, finalista do Aberto da Austrália em fevereiro, busca seu primeiro título da temporada. No ano passado, ele perdeu o torneio de Barcelona para Alcaraz nas quartas de final.

Horas antes, o italiano Lorenzo Musetti (20º), próximo adversário de Tsitsipas, se classificou para as semifinais sem jogar, devido ao abandono de seu compatriota Jannik Sinner, sem condições físicas.



Alcaraz (nº 2 do mundo) enfrenta nesta sexta-feira, valendo uma vaga nas semifinais, o também espanhol Alejandro Davidovich (38º).

O prodígio de 19 anos busca seu terceiro troféu da temporada, depois de Buenos Aires e Indian Wells.

Resultados desta sexta-feira do ATP 500 de Barcelona:

Simples masculino (quartas de final):

Lorenzo Musetti (ITA/N.9) x Jannik Sinner (ITA/N.4) não se apresentou

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.2) x Alex De Miñaur (AUS/N.8) 6-4, 6-2

