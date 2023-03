A- A+

Tênis Tsitsipas elimina Garín e vai às oitavas do Masters 1000 de Miami Número três do ranking da ATP, o tenista grego venceu em duas horas e seis minutos de jogo

Em sua estreia no Masters 1000 de Miami, o tenista grego Stefanos Tsitsipas venceu uma dura batalha nesta segunda-feira (27) contra o chileno Cristian Garín, pela terceira rodada do torneio.

Tsitsipas, número três do ranking da ATP, venceu Garín (82º) com parciais de 6-3, 4-6 e 6-4 em duas horas e seis minutos de jogo.

O grego só fez sua estreia nesta segunda-feira em Miami após passar da segunda fase devido ao abandono de Richard Gasquet.

O adversário de Tsitsipas em sua quarta participação consecutiva nas oitavas de final em Miami será o russo Karen Khachanov, semifinalista do último US Open, que venceu o tcheco Jirí Lehecka em dois sets também nesta segunda-feira.

Apoiado por vários torcedores chilenos em Miami, Garin fez uma partida acirrada contra o segundo cabeça-de-chave do torneio, mas uma série de erros sob pressão permitiu que Tsitsipas conseguisse a quebra no final do terceiro set.

O tenista de Santiago, que vinha do qualy e subirá ao 74º lugar do ranking, ambicionava disputar pela segunda vez seguida as oitavas de final de um Masters 1000 depois de Indian Wells (Califórnia) em meados deste mês.

