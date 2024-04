A- A+

TÊNIS Tsitsipas sofre mas vence Facundo Díaz e vai às semifinais do ATP 500 de Barcelona Tsitsipas, atual sétimo colocado do ranking mundial, vai enfrentar o francês Arthur Fils ou o sérvio Dusan Lajovic nas semifinais

O grego Stefanos Tsitsipas, que recentemente se sagrou campeão do Masters 1000 de Monte Carlo, se classificou para as semifinais no ATP 500 de Barcelona mas com muito sofrimento diante do argentino Facundo Díaz, que via vitória escorrer por suas mãos.

Tsitsipas, atual sétimo colocado do ranking mundial, teve que salvar dois match-points no 'tie-break' decisivo do último set, onde o segundo cabeça de chave do torneio garantiu seu triunfo em um emocionante jogo com parciais de 4-6, 6-3 e 7-6 (10/8).

Facundo Díaz, 53º do ranking da ATP, teve a iniciativa e abriu vantagem nesse 'tie-break', mas o gosto da vitória se foi diante da enorme resistência contra aquele que é o principal favorito a conquistar o troféu no domingo.

Nas semifinais, Tsitsipas vai enfrentar o francês Arthur Fils (36º) ou o sérvio Dusan Lajovic (59º) que duelam nesta sexta-feira.

Apesar da eliminação de Facundo Díaz, na outra parte do chaveamento houve uma alegria argentina com a classificação de Tomás Etcheverry (30º) para as semifinais. Ele suou para vencer o britânico Cameron Norrie (31º) por 7-6 (7/4) e 7-6 (7/1).

Na próxima fase, o adversário do tenista 'albiceleste' será especialmente complicado: o norueguês Casper Ruud (6º do mundo), um dos melhores no saibro, como mostrou ao ser duas vezes finalista em Roland Garros e terminar como vice-campeão na semana passada em Monte Carlo.

O nórdico derrotou o italiano Matteo Arnaldi (40º) sem grandes dificuldades nesta sexta-feira, por 6-4 e 6-3.

Etcheverry sonha em conquistar o terceiro título para o tênis argentino no emblemático torneio Conde de Godó de Barcelona, onde seus compatriotas Martín Jaite (em 1987) e Gaston Gaudio (em 2002) triunfaram no passado.

Esta edição do torneio em Barcelona foi marcada pouco antes de seu início pela desistência do espanhol Carlos Alcaraz e pelo reaparecimento de outro ídolo local, o veterano Rafael Nadal, afastado do circuito ATP havia mais de três meses e que disputou duas partidas na capital catalã. Na segunda fase ele foi eliminado pelo australiano Alex De Miñaur.

Resultados do ATP 500 de Barcelona

Simples masculino - Quartas de final:

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.5) x Facundo Díaz (ARG) 4-6, 6-3, 7-6 (10/8)

Casper Ruud (NOR/N.3) x Matteo Arnaldi (ITA) 6-4, 6-3

Tomás Etcheverry (ARG/N.13) x Cameron Norrie (GBR/N.12) 7-6 (7/4), 7-6 (7/1)

