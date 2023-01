Tsitsipas vence Khachanov e vai a sua primeira final do Aberto da Austrália

A- A+

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, número 4 do mundo, conseguiu avançar para sua primeira final no Aberto da Austrália nesta sexta-feira (27) ao vencer o russo Karen Khachanov (nº 20) por 3 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/8) e 6-3.

Em sua quarta semifinal em Melbourne, o grego finalmente garantiu a classificação para a decisão, onde enfrentará o sérvio Novak Djokovic.

Muito sólido ao longo de sua campanha em Melbourne, Tsitsipas precisou de tempo e paciência diante de um adversário que já havia chegado às semifinais do Aberto dos Estados Unidos, mas contra o qual havia vencido as últimas cinco partidas.

Sem encontrar seu melhor saque e penalizado por faltas por exceder o tempo ou por pisar na linha durante o saque, o grego teve dificuldade para controlar a partida e ainda precisou se recompor no quarto set após desperdiçar dois match points.

Aos 24 anos, o grego buscará seu primeiro Grand Slam no domingo, depois da derrota na final de Roland Garros, em 2021, para Djokovic, e também lutará pela primeira posição do ranking da ATP.

"Gosto desse número... É um sonho de infância chegar a esse número um", disse o grego na Rod Laver Arena, onde foi calorosamente recebido pela populosa comunidade grega de Melbourne.

"Estes são os momentos pelos quais tenho trabalhado duro, para jogar finais como esta, finais que têm um significado maior. Não apenas uma final, mas uma final de Grand Slam", acrescentou.

Tsitsipas não apresentou um saque calibrado desta vez (menos de 50% de acertos primeiros serviços no primeiro set), nem o instinto de sobrevivência mostrado neste torneio, com 43 de 49 break points contra.

Apesar de ter conseguido duas quebras no primeiro set, Khachanov empatou e obrigou o grego a levar a melhor no tie-break, onde com poderosos direitas e backhands e um saque certeiro conseguiu impor um contundente 7-2.

Um segundo set muito equilibrado foi decidido por um momento de brilhantismo de Tsitsipas com o placar em 4–4.

Acuado pelos golpes do russo, ele defendeu dois disparos quase definitivos com lobs que lhe deram tempo para se recompor, passou a dominar o ponto e fechou com uma direita diagonal que o colocou com vantagem de 15 a 40, finalizando depois com uma bola para fora de Khachanov.

Com o vento a favor, a partida parecia encerrada com mais uma quebra de Tsitsipas. Mas novamente quando estava sacando para vencer o set e a partida, o grego mandou uma bola na rede a dois metros da linha que recolocou Khachanov no jogo.

Apesar de ter contado com dois match points no tie-break, Tsitsipas teve que esperar pelo quarto set, onde garantiu uma quebra rápida e dessa vez evitou qualquer tentativa de reviravolta do russo.

