Futebol amador TT Coral 2025 une ex-jogadores, influenciadores e torcedores no próximo sábado (1º) Oitava edição do evento será realizadoanodas 8h às 19h, no Arruda

A 8ª edição do TT Coral será realizada neste sábado (1º), no Estádio do Arruda. Ex-jogadores que passaram pelo Santa Cruz vão participar da competição ao lado de torcedores inscritos. São dez times inscritos, comandados por influenciadores/presidentes. O evento acontece das 8h às 19h e terá transmissão através da conta do torneio, no YouTube.

Entre os ex-atletas garantidos estão Renatinho, André Dias, Thiago Costa, Bruno Moraes (General), Raul, Thiago Cunha, Wesley, Everton Sena, Danny Morais e Roberto. Entre os influenciadores, marcam presença Rafa Lira, Brega Bregoso, Thiago Tavares (Chacota), MC Maneirinho, Hermes, Shitbol Coral, Cannibal, Elizeu, Rafa Patrício e Biel Vitor. Ao todo, 180 jogadores envolvidos, entre ex-atletas, influenciadores e torcedores.

Para os interessados em acompanhar o torneio, os ingressos custam R$ 20,00 + 1 kg de alimento não perecível; crianças até 12 anos, acompanhadas de adulto pagante, entram de graça. De acordo com a organização, das 17h30 às 22h um open bar será oferecido para os inscritos na competição, com chopp, água e refrigerante. Para o público geral ter direito às bebidas, o bilhete custa R$ 100 até o dia 31. No dia do evento, o valor sobe para R$ 120. Para fechar o dia, Eudes Lima e DJ Mayc se apresentam no local.

Ação social



No dia do evento, atletas, familiares e parceiros envolvidos no Torneio TT Coral vão doar alimentos não perecíveis, que serão enviados para instituições de caridade. Em 2024, a doação foi superior a meia tonelada de alimentos e o Lar de Clara, projeto que ajuda na educação de crianças e adolescentes, foi beneficiado.

