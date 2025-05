A- A+

Treinador Técnico Tuca Ferretti é oferecido ao Sport e aguarda retorno da direção rubro-negra, diz empresário O experiente treinador de 71 anos é brasileiro, mas fez sua carreira no México; ele tem o desejo de deixar um legado no Brasil

Em busca de um novo treinador após a demissão do português Pepa, o experiente Tuca Ferretti foi oferecido ao Sport e aguarda um retorno da direção rubro-negra.

A informação dada inicialmente pela página “Edinho do Sport” e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco em contato com Arthur Lacerda, agente do treinador de 71 anos, nesta segunda-feira (5).

De acordo com o empresário, Tuca Ferretti tem como planejamento dos próximos anos de carreira deixar um legado também no seu país natal.

Tuca Ferretti é brasileiro, mas fez sua carreira como treinador no futebol do México. Ele passou por Tigres, Cruz Azul, Chivas, Pumas, entre outros clubes do país.

"Depois de se consolidar como o maior treinador da história do México, ele tem o desejo de treinar no Brasil, então analisamos todas as oportunidades que aparecem", iniciou Arthur Lacerda.

"Adaptação de elenco ao estilo de jogo, ambiente de trabalho, grandeza do clube e nesse contexto o Tuca e a nossa equipe decidiu colocar o nome à disposição da direção. Estamos aguardando a análise interna para qualquer conversação mais formal e eventuais avanços", completou.

O agente aguarda a avaliação interna da direção rubro-negra e acredita que o treinador tem "estilo identificado com o DNA de luta, garra e futebol bem jogado do Sport".

Títulos



Somando todos as equipes que dirigiu, Tuca soma sete títulos do Campeonato Mexicano e duas taças da Liga dos Campeões da Concacaf. O treinador ainda conquistou uma Copa Concacaf com a seleção mexicana, em 2015

O elenco do Sport se reapresenta nesta terça-feira (6). O objetivo da diretoria é ter um novo treinador até o duelo diante do Cruzeiro, no próximo domingo (11), na Ilha do Retiro.







