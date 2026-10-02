Tuchel admite que caso City é assunto do momento na seleção inglesa
Marc Guéhi e Elliott Anderson são os dois únicos jogadores do clube que estão concentrados com a seleção inglesa
O técnico da Inglaterra, o alemão Thomas Tuchel, admitiu nesta sexta-feira (2) que o caso do Manchester City, considerado culpado de graves infrações financeiras, é o principal assunto na concentração da seleção, sem que isso vá afetar seu desempenho em campo.
Uma comissão independente designada pela Premier League apresentou suas conclusões no início desta semana e causou um terremoto no futebol inglês ao considerar o clube culpado de mais de 100 de acusações de graves irregularidades financeiras.
O Manchester City, dominante na Premier League nos últimos 15 anos, poderá receber punições severas e inclusive ser rebaixado da primeira divisão.
O clube nega as acusações e anunciou nesta sexta-feira que recorreu da decisão da comissão.
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Marc Guéhi e Elliott Anderson são os dois únicos jogadores do City que estão concentrados com a seleção inglesa para o jogo contra a Croácia, no sábado, pela Liga das Nações da Uefa, depois do corte de Nico O'Reilly por lesão.
"É claro que os jogadores falam sobre isso, os jogadores do City falam sobre isso e nós conversamos com eles", admitiu Tuchel em entrevista coletiva na véspera do duelo contra a seleção croata.
No entanto, o treinador afirmou que isso não terá influência em campo: "Eles estão prontos para jogar amanhã, demonstraram isso no treino e na concentração. Mas, é claro, é um assunto muito importante".
Perguntado sobre se continuaria contando com jogadores do Manchester City em caso de rebaixamento, Tuchel respondeu: "Eu sempre tentaria escolher a melhor equipe para a concentração, para a ocasião, para o torneio, e nunca descartaria jogadores pelo fato de não competirem na primeira divisão".
"Temos que analisar caso a caso", acrescentou.
O duelo entre Inglaterra e Croácia, que será disputado com portões fechados na cidade de Rijeka, é o terceiro dos quatro jogos da Liga das Nações programados para a atual data Fifa.
Os 'Three Lios' foram derrotados por 3 a 2 pela Espanha na estreia, em casa, e depois venceram a República Tcheca por 2 a 0.