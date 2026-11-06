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FUTEBOL INTERNACIONAL Tuchel convoca irmão de Bellingham para seleção da Inglaterra e Palmer fica de fora; Veja lista A Inglaterra está no Grupo A3 da Liga das Nações e contabiliza nove pontos

A família Bellingham ganhou mais espaço na seleção da Inglaterra. Na lista divulgada pelo técnico Thomas Tuchel nesta sexta-feira, para os jogos da Liga das Nações, Jobe, irmão mais novo do astro do Real Madrid, também foi convocado para os dois confrontos que os ingleses vão disputar em novembro.





Aos 21 anos, o caçula da família vem seguindo os passos do irmão famoso Jude Bellingham. Ele defende o Borussia Dortmund, equipe que contou com o futebol de Jude antes de ele se transferir para a Espanha, e atua também no setor de meio-campo.



Jobe Bellingham recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da Inglaterra, após apresentar um desempenho impressionante pelo Borussia nesta temporada. Ele se junta ao irmão mais velho na equipe nacional, tendo passado pelas categorias de base da Inglaterra, do sub-16 ao sub-21.

Jobe Bellingham foi convocado. Foto: Uwe Kraft / AFP





A ausência na lista de convocados ficou por conta de Cole Palmer O jogador, que já havia ficado de fora da lista de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo, chegou a ser convocado novamente para os jogos internacionais do mês passado, mas acabou sendo cortado por estar jogando com desconforto físico.



Palmer foi titular em todos os jogos do Chelsea na Premier League nesta temporada, marcando cinco gols. No entanto, sua ausência na lista de Tuchel significa que ele terá de esperar até o próximo ano para ter uma nova oportunidade de se firmar na seleção inglesa.

Cole Palmer, do Chelsea. Foto: Glyn Kirk/AFP





A Inglaterra está no Grupo A3 da Liga das Nações e contabiliza nove pontos, três a menos que a líder Espanha, que ostenta 100% de aproveitamento na chave. Os ingleses entram em campo na próxima quinta-feira (dia 12) e recebem a Croácia em Wembley. Três dias depois, o desafio vai ser em Madri no confronto com os donos da casa.



CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS DA INGLATERRA:



GOLEIROS: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United).



DEFENSORES: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter de Milão), Ben White (Arsenal).



MEIO-CAMPISTAS: Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal).



ATACANTES: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern de Munique), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).

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