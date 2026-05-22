COPA DO MUNDO

Tuchel corta Maguire e Alexander-Arnold da Copa do Mundo e surpreende em convocação da Inglaterra

Técnico confirma lista inglesa para o Mundial de 2026 com ausências de peso; Jordan Henderson retorna e Rashford é chamado após empréstimo ao Barcelona

Thomas Tuchel, técnico da Seleção Inglesa de Futebol para a Copa do Mundo 2026 - Foto: JURE MAKOVEC / AFP

O técnico Thomas Tuchel anunciou nesta sexta-feira a convocação da Seleção Inglesa de Futebol para a Copa do Mundo 2026 com duas ausências que provocaram forte repercussão no futebol inglês: Harry Maguire e Trent Alexander-Arnold ficaram fora da lista final.

A exclusão de Maguire já vinha gerando debate na imprensa britânica nos últimos dias, especialmente após o zagueiro do Manchester United publicar uma reação enigmática nas redes sociais diante da possibilidade de corte. Capitão frequente da seleção nos últimos ciclos, ele era considerado um dos homens de confiança da Inglaterra em grandes torneios desde a Copa de 2018.

Já a ausência de Alexander-Arnold chama atenção pelo peso técnico do lateral do Real Madrid, frequentemente tratado como um dos jogadores mais talentosos da geração inglesa. Apesar da versatilidade e da qualidade ofensiva, o defensor perdeu espaço no modelo de Tuchel, que optou por nomes de perfil mais físico e defensivo para o setor.

A convocação também marcou o retorno de Jordan Henderson, agora no Brentford. Experiente e líder de vestiário, o volante volta a disputar uma Copa após período de questionamentos sobre sua permanência em alto nível.

Outro nome que reaparece é Marcus Rashford. O atacante pertence ao Manchester United, mas passou a temporada emprestado ao Barcelona e conseguiu recuperar espaço após meses de instabilidade.

Convocados da Inglaterra para a Copa de 2026

Goleiros

Defensores

Meio-campistas

Atacantes

