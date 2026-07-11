A- A+

copa 2026 Tuchel defende Ancelotti após eliminação do Brasil: 'É um dos técnicos de maior sucesso' O comandante inglês destacou a admiração que tem pelo treinador brasileiro e minimizou o peso da eliminação

A eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo também repercutiu entre os treinadores que seguem vivos na competição. Em entrevista coletiva antes do duelo entre Inglaterra e Noruega, pelas quartas de final, Thomas Tuchel saiu em defesa de Carlo Ancelotti e afirmou que o italiano continua sendo um dos maiores treinadores da história do futebol.

O comandante inglês destacou a admiração que tem pelo treinador brasileiro e minimizou o peso da eliminação: "Eu admiro Carlo. É um dos técnicos de maior sucesso e um cavalheiro. Tenho certeza de que ele fez o seu melhor. Às vezes é apenas futebol. Você precisa sofrer com as derrotas para voltar mais forte", afirmou

Na mesma entrevista, Tuchel explicou a filosofia adotada desde que assumiu a seleção inglesa. Segundo ele, o objetivo nunca foi mudar a identidade da equipe, mas potencializar as características dos jogadores.

O treinador ressaltou ainda que aspectos como competitividade, intensidade e ambição fazem parte da essência do futebol inglês, mesmo que não possam ser medidos por estatísticas.

"Mentalidade, união, competitividade, fome e ambição fazem parte do futebol inglês e da Premier League. Talvez isso não apareça em números de posse de bola ou quantidade de passes, mas essas características fazem diferença. Nosso elenco tem tudo isso em alto nível."

Tuchel também afirmou que a identificação entre torcida e seleção passa justamente pela entrega demonstrada dentro de campo.

"Esse time tem muitas qualidades que fazem as pessoas se apaixonarem. Pelo retorno que recebo, os torcedores gostam da equipe porque enxergam união e jogadores que se dedicam ao máximo pela camisa. Ainda podemos evoluir, mas o espírito e a entrega representam muito bem o futebol inglês."

A Inglaterra enfrenta a Noruega neste sábado, às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. O vencedor enfrentará Argentina ou Suíça na semifinal. Questionado sobre os favoritos ao título, Tuchel apontou a França como a seleção que, em sua avaliação, chega mais forte nesta reta decisiva do Mundial.



Veja também