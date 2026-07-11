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COPA DO MUNDO Tuchel diz que estar na semifinal é fantástico, mas critica Inglaterra: 'Tivemos sorte hoje' A Inglaterra agora aguarda o vencedor de Argentina e Suiça para descobrir seu adversário nas semifinais

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmou que a classificação de sua equipe à semifinal da Copa do Mundo após a vitória sobre a Noruega por 2 a 1 na prorrogação neste sábado em Miami é algo incrível, mas ressaltou que não ficou satisfeito como desempenho de seus atletas. "Tivemos sorte hoje."



"O resultado é fantástico, estamos nas semifinais, é incrível, mas não estou feliz com o desempenho em todos os sentidos", afirmou o técnico à rede britânica ITV. "O comprometimento estava lá, mas complicamos muito a nossa vida com a forma como jogamos, desleixados", completou Tuchel.





Em busca de seu segundo Mundial após 60 anos, a Inglaterra iniciou o confronto contra os noruegueses mantendo a posse de bola e trocando passes para avançar ao campo rival.

Mesmo fechada próxima à própria área com uma linha de quatro e outra de cinco jogadores, a Noruega abriu o placar após roubar uma bola no meio-campo. Schjelderup acertou belo chute no ângulo aos 35 minutos do primeiro tempo.



"Muitos erros técnicos", disse Tuchel. "Não fomos rápidos o suficiente. Tivemos sorte hoje", completou o treinador alemão, acrescentando que a equipe precisa melhorar para a semifinal da Copa. "Temos três dias, precisamos de um desempenho melhor." A Inglaterra enfrenta o vencedor de Argentina x Suíça, que jogam neste sábado, na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), em Atlanta.



Crítico do desempenho coletivo, o treinador elogiou o meia Jude Bellingham, autor dos dois gols da vitória inglesa. "Ele é sem comentários e faz isso em todas as partidas. Um jogador de classe mundial", disse Tuchel sobre o artilheiro da Inglaterra no Mundial, ao lado de Harry Kane, com seis gols.

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