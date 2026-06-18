Tuchel reclama de fotógrafos durante hino da Inglaterra e pede mudança à Fifa

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A vitória por 4 a 2 sobre a Croácia colocou a Inglaterra em boa posição na Copa do Mundo, mas Thomas Tuchel deixou o estádio com uma reclamação incomum. O treinador alemão pediu que a Fifa reveja a posição dos fotógrafos durante a execução dos hinos nacionais, depois de afirmar que não conseguiu enxergar seus jogadores em um dos momentos que mais aguardava.



Em sua primeira partida de Copa do Mundo à frente da seleção inglesa, Tuchel disse ter se frustrado ao perceber que a grande quantidade de profissionais posicionados à beira do gramado bloqueou sua visão durante a cerimônia pré-jogo.



"Eu estava esperando por esse momento. Hoje foi algo muito especial para mim, mas fiquei diante de uma parede de fotógrafos, a poucos centímetros de distância, e não consegui ver sequer um dos meus jogadores. Isso acabou prejudicando um pouco a experiência", afirmou.





O treinador aproveitou a entrevista coletiva para fazer um apelo direto à entidade máxima do futebol.



"Estou implorando para que a Fifa mude a posição dos fotógrafos durante os hinos nacionais, porque não consegui ver meu time naquele momento", disse.



Tuchel também explicou o peso emocional que atribuiu à ocasião. "Quando comecei minha carreira como treinador, participar de uma Copa do Mundo era algo grande demais até para sonhar. Por isso, viver esse instante tinha um significado muito especial para mim", completou.



Se antes da bola rolar a irritação foi inevitável, dentro de campo a Inglaterra respondeu à altura das expectativas. Após um primeiro tempo equilibrado, a equipe cresceu na etapa final e venceu a Croácia por 4 a 2, com dois gols de Harry Kane, além de Jude Bellingham e Marcus Rashford.



"Foi um jogo difícil, contra um adversário forte. Tivemos problemas no primeiro tempo, mas a resposta da equipe foi excelente. O segundo tempo foi fantástico, criamos muito e merecemos a vitória", analisou.

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