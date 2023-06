A- A+

Futebol Tudo embolado: Rennan Siqueira analisa equilíbrio da Série C Do líder ao nono colocado, o primeiro fora do G8, a distância é de apenas oito pontos; o Náutico é o quinto, com 15

Após quase metade da Série C do Campeonato Brasileiro, a tabela de classificação ainda mostra que a competição está aberta na disputa pelo acesso. A distância do líder (Amazonas) para o nono colocado e primeiro fora do G8 (Figueirense) é de apenas cinco pontos. Situação que faz cada resultado ter importância.



“O campeonato está muito parelho. As equipes na beira do G8 e dentro do G8 estão próximas. Por isso, pontuar fora de casa foi importante nos últimos jogos. Desde que o professor (Fernando Marchiori) chegou, jogamos três jogos fora e apenas um em casa. A gente tem se portado da melhor maneira para pontuar. A gente entra em campo toda partida querendo vencer e precisamos confirmar isso em casa, com o campo e a torcida a favor, aumentando a distância para os que estão fora do G8”, afirmou o lateral do Náutico, Rennan Siqueira.





O Náutico é o atual quinto colocado, com 15 pontos. Três pontos a menos que o Amazonas, que lidera a competição, com 18, e próximo adversário, em jogo que será disputado quarta (28), nos Aflitos.



“Será um confronto direto, uma briga pela liderança e esperamos chegar preparados para fazer o melhor enfrentamento possível contra a equipe deles. Criamos essa situação de estar no G8 e vamos trabalhar para manter isso, ficando cada vez mais acima (na tabela). Temos que brigar por coisas grandes”, declarou.

