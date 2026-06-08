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BASQUETE "Tudo o que eu queria", diz Wembanyama sobre desafio de virar finais da NBA contra o Knicks Pivô francês de 22 anos cometeu um turnover crucial nos minutos finais e teve um arremesso da vitória perdido na derrota dos Spurs por 105 a 104 no jogo 2, em San Antonio

A trajetória dos sonhos do francês Victor Wembanyama em seus primeiros playoffs da NBA tomou um rumo de pesadelo, mas a jovem estrela do San Antonio Spurs diz que está encarando os contratempos tanto quanto o sucesso.



O Spurs se prepara para o crucial jogo 3 das finais da NBA contra o Knicks, que lidera a série por 2 a 0, em um Madison Square Garden que promete ser extremamente hostil e barulhento.

You could hear the pain on the French Broadcast after the Wemby turnover in Game 2 pic.twitter.com/PVAUqrt2OA — Barstool Sports (@barstoolsports) June 7, 2026

"A chave, muitas vezes, é a aceitação, dar um passo para trás, perceber toda a jornada por trás disso e o que está por vir", disse Wembanyama neste domingo. "Acho que isso é tudo o que eu queria", disse Wembanyama. "Não há motivo para pensar demais. É para isso que eu nasci."

O pivô francês de 22 anos, jogando seus primeiros playoffs em sua terceira temporada na NBA, foi a força motriz por trás da inesperada campanha dos jovens Spurs até a final.

Mas Wembanyama falhou contra a agressiva e bem organizada defesa dos Knicks, apresentando momentos de brilhantismo, mas também erros devastadores, incluindo um turnover crucial nos minutos finais e um arremesso da vitória perdido na derrota dos Spurs por 105 a 104 no jogo 2, na sexta-feira, em San Antonio.





Isso deixou os Spurs em desvantagem de 2 a 0, forçando-os a se tornarem o primeiro time a reverter esse déficit para vencer uma série das finais depois de perder os dois primeiros jogos em casa.

O Motor dos Spurs

O astro francês de 2,24 metros liderou uma reviravolta impressionante dos Spurs em um período notavelmente curto. Após vencer apenas 22 jogos na primeira temporada de Wembanyama e 34 na segunda, o San Antonio Spurs surgiu com força na disputa pelo título nesta temporada, com uma campanha de 62 vitórias.

Isso foi seguido por uma magnífica campanha nos playoffs, culminando em uma inimaginável vitória em sete jogos sobre o então campeão Oklahoma City Thunder nas finais da Conferência Oeste. Mas os Spurs desperdiçaram uma vantagem de 14 pontos no segundo tempo na derrota para o Knicks no jogo 1, e sua reação no último quarto do jogo 2 foi anulada por erros nos minutos finais.

"Precisamos aproveitar todo o esforço que fizemos", disse Wembanyama. "Parece que fizemos muita coisa, fizemos muitas coisas erradas, mas também fomos implacáveis e continuamos pressionando, mas de alguma forma desperdiçamos esse esforço", acrescentou.

O técnico do Spurs, Mitch Johnson, disse basicamente a mesma coisa: "Se há um problema, o maior é que fizemos um bom trabalho, nos esforçamos bastante em alguns momentos e não conseguimos capitalizar esse trabalho."

"Parte disso se deve a algumas jogadas indisciplinadas da nossa parte, e parte também se deve ao fato de que o New York reagiu, fez algumas jogadas decisivas no final do cronômetro de arremesso e conseguiu fechar esses jogos", acrescentou.

Agora, disse Johnson, é imprescindível que o Spurs evite ficar em desvantagem de 3 a 0, algo que nenhuma equipe da NBA jamais conseguiu superar para vencer uma série de playoffs.

"Temos um jogo na segunda-feira à noite no Madison Square Garden", disse Johnson. "É o único jogo que importa. Temos que entrar em quadra prontos para vencer."

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