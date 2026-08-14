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FUTEBOL INTERNACIONAL "Tudo pode acontecer", diz Maresca sobre possível saída de Rodri para o Barcelona Segundo rumores, a transação pode ser fechada por 70 milhões de euros

O treinador do Manchester City, Enzo Maresca, afirmou que "tudo pode acontecer" sobre a possível saída do meia espanhol Rodri para o Barcelona.

O clube inglês teria rejeitado uma primeira oferta de 52 milhões de dólares (R$ 270 milhões, na cotação atual) do 'Barça' pelo capitão da seleção espanhola, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 vencida pela 'Roja'.

"Em primeiro lugar, já dissemos que o mercado está aberto, podemos comprar e vender jogadores, tudo pode acontecer", declarou Maresca nesta sexta-feira (14), na coletiva de imprensa prévia à Supercopa da Inglaterra, na qual o City enfrenta o Arsenal no domingo.

"Vi o Rodri agora no estádio, dei-lhe um grande abraço, ele parece bem, então vamos ver o que acontece", acrescentou.

Vencedor da Bola de Ouro em 2024, o meia de 30 anos tem apenas mais um ano de contrato com o clube inglês e tem sido especulado em um possível retorno à Espanha.

A imprensa britânica indica que o City pediria 91,7 milhões de dólares (R$ 475,5 milhões) por Rodri.

Espera-se que o Barcelona apresente uma nova oferta pelo jogador, o que poderia levar os 'Citizens' a buscar o argentino Enzo Fernández, do Chelsea.

Rodri foi o último jogador do Manchester City a se juntar à pré-temporada, nesta sexta-feira, depois de uma operação nas costas realizada após a Copa do Mundo.

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