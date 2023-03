Tudo que se sabe sobre o ataque ao mercado da família da esposa de Messi e a ameaça ao jogador

A- A+

A polícia de Rosário segue investigando o ataque a tiros que teve como alvo um supermercado administrado pela família de Antonela Rocuzzo, esposa do craque Lionel Messi, eleito melhor jogador do mundo pela Fifa na última quarta-feira.



No ataque ao estabelecimento em Rosário, cidade natal do craque, os criminosos ainda deixaram um bilhete com ameaça ao jogador: "Messi, estamos te esperando. Javkin (Pablo, prefeito de Rosário) é narcotraficante, não vai cuidar de você", diz a mensagem. Confira o que já se sabe sobre o ataque:

O mercado, chamado "Unico", no bairo Villa Banana, foi alvejado 14 vezes. No momento, estava fechado. Não houve feridos. Foram recolhidas 12 cápsulas no local.

A polícia ainda não identificou os autores dos disparos, mas sabem que os criminosos estavam em uma moto. Um deles desceu encapuzado, fez os disparos e fugiu com o comparsa.

Segundo o jornal argentino Clarín, há uma testemunha, considerada chave para a resolução do caso. Ela já contou ter visto a moto dos criminosos na frente do local e afirmou também que os criminosos deixaram a mensagem com a ameaça a Messi antes de fazer os disparos.



Ainda segundo o diário argentino, a polícia local diz que os donos do supermercado não haviam sofrido ameaças prévias. A eles, foi oferecido custódia de polícia especial.

A prefeitura de Rosário e o subchefe regional de polícia, Iván González, acreditam que o ataque foi em represália a operações policiais recentes na região.

A cidade de Rosário passa por uma crise de segurança pública. Cartéis de narcotraficantes disputam pontos de bairros locais, que vivem uma escalada nos homicídios e episódios de violência.

O ataque mobilizou autoridades da Argentina, já que o craque volta ao país no próximo dia 23, quando a Argentina enfrenta o Panamá em amistoso no Monumental, em Buenos Aires. Cinco dias depois, vai a Santiago del Estero enfrentar Curaçao. Ministro da Segurança do país, Aníbal Fernández garantiu proteção especial a Messi durante a viagem, se for de seu desejo.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, acertou com o prefeito Pablo Javkin a troca do comandante da segurança de Rosário e abriu a possibilidade do uso de forças federais na cidade.

Atual campeão do mundo, Messi é um sonho antigo do Newell's Old Boys, clube da cidade pelo qual o craque atuou nas categorias de base. O jogador de 35 anos tem contrato até junho com o PSG e ainda não definiu seu futuro. Também em junho, o clube buscava ter a presença do jogador na cidade para jogo festivo de despedida de Maxi Rodríguez.

Veja também

Futebol Zico completa 70 anos: veja relação do craque com Pernambuco