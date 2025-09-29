A- A+

BRIGA Tudo sobre a briga generalizada após a luta Wanderlei Silva x Popó pelo Spaten Fight Night Troca de acusações continuaram ao longo do fim de semana, com direito a polêmica sobre mensagens de áudio e ameaça de processo por tentativa de homicídio

Após terminar com uma briga generalizada, a luta entre Wanderlei Silva e Acelino “Popó” Freitas, pelo Spaten Fight Night, na noite de sábado, em São Paulo, foi um dos assuntos mais comentados do fim de semana.



Ao fim do combate, encerrado depois de o lutador de MMA ser desclassificado por aplicar três golpes ilegais com a cabeça no boxeador, membros das equipes dos dois oponentes invadiram o ringue e protagonizaram uma pancadaria que terminou com a hospitalização do "Cachorro Louco" após um soco de Rafael Freitas, filho de Popó.

Ao longo da madrugada e do domingo, os lutadores e personagens envolvidos na confusão, como o filho de Popó, o lutador Fabricio Werdum, da equipe de Wanderlei, e André Dida, se manifestaram.

Veja o que se sabe até o momento sobre a briga após a luta entre Wanderlei Silva e Popó:

A luta

A luta entre Popó e Wanderlei Silva era a maior atração do card principal do Spaten Fight Night 2, realizado no Espaço Arca, em São Paulo.

Quem venceu

Popó venceu Wanderlei Silva por desclassificação no quarto round. O árbitro interrompeu o combate após o ex-lutador de MMA atingir o adversário pela terceira vez com uma cabeçada, golpe considerado ilegal no boxe, o que levou o lutador à perda de pontos sucessivos e, em seguida, à exclusão imediata.





A briga

Logo após o anúncio oficial da vitória de Popó, membros das equipes dos dois atletas invadiram o ringue e iniciaram uma confusão generalizada.

Filho de Popó atingiu Wanderlei Silva

No meio da confusão, Wanderlei Silva foi agredido por Rafael Freitas, filho de Popó, com um golpe de direita no queixo e caiu na lona. O lutador de 49 anos ficou desacordado e só retornou à consciência após alguns minutos.

Situação médica de Wanderlei Silva

Após a confusão generalizada, Wanderlei Silva foi levado ao Hospital São Luiz, em São Paulo, onde passou por exames que detectaram fratura no nariz e cortes no rosto, necessitando de pontos no supercílio esquerdo. Depois de cerca de quatro horas em observação, recebeu alta, mas relatou fortes dores de cabeça, tontura e dificuldade para abrir o olho lesionado.





Wanderlei Silva chegou a ser hospitalizado após ficar desacordado — Foto: Reprodução

O que disse Popó

No dia seguinte, Popó se pronunciou nas redes sociais. O pugilista lamentou os episódios de violência, se defendeu e alegou que estava somente tentando acalmar os ânimos quando foi atacado durante a briga generalizada.

"Wand (wandfc), estou e sempre estarei aqui, pronto para apertar suas mãos, te abraçar e fazer a minha parte nas desculpas — pela pacificação e preservação do boxe. Esse é o nosso papel como ídolos de gerações. Espero que tenhas a grandeza de seguirmos juntos nesse propósito, que é muito maior do que nós. Nenhum de nós queria o final que se sucedeu. Mas ainda podemos construir, já no presente, um futuro de paz, harmonia e espírito esportivo. Que todos respeitem a nossa história — a minha e a sua"

O que disse Wanderlei Silva

Wanderlei Silva também se pronunciou nas redes sociais no dia seguinte da luta. Em uma publicação no Instagram, o lutador de MMA disse que foi covardemente agredido, e culpou equipe de seu rival pela confusão.

— Como todo mundo viu nas gravações, o time do Popó invadiu o ringe depois do resultado e eles vieram para cima da gente, dando dedo para gente, nos xingando, como fizeram a semana toda. E eu em momento nenhum agredi ninguém, eu estava separando e de repente tomei um soco na nuca, um soco no olho, fui covardemente agredido. Como vocês podem ver, meu olho está sangrando até agora, estou com muita dor de cabeça. Achei uma atitude muito triste — disse Wanderlei Silva nas redes sociais.

O que disse Fabrício Werdum

Membro da equipe de Wanderlei Silva e também envolvido na confusão, o lutador Fabrício Werdum deu sua versão sobre o episódio:

— Tinha uns vinte. Estavam eu, o Wanderlei, o Thor e o Dida. Então, para vocês entenderem, eu acho que as imagens não mentem. Foi uma reação nossa, uma reação ao ataque deles, porque eles começaram a gritar e vieram para cima. Ele poderia ter feito uma coisa muito grave. O Wanderlei está aqui no hospital, agora, tomando pontos nos olhos. Quebrou o nariz do Wanderlei, quebrou o nariz dele, porque ele foi muito maldoso, cara.

Áudio de Popó para Werdum

Claudio Dalledone, advogado de Wanderlei Silva, publicou um vídeo em colaboração com o lutador e com o treinador André Dida, com trechos de um áudio de Popó enviado ao também lutador Fabricio Werdum, que faz parte da equipe do "Cachorro Louco". Na mensagem, o boxeador dizia:

— Relaxa, irmão, vai apanhar todo mundo, quando apanha um no córner, apanha todo mundo. Certeza que quando ele perder, você vai perder também. Fique de boa, meu irmão. Vai dormir e sonhe amanhã com a derrota.

A equipe de Popó deu sua versão para o áudio e acusou Werdum de manipulação. Segundo eles, "os próprios áudios trocados entre Popó e Werdum deixam claro o contrário: houve respeito mútuo e concordância sobre o espírito coletivo do esporte".

Segundo o estafe do pugilista, primeiro Popó disse: “Quando apanha um em cima do ringue, apanha todo mundo. Certeza que quando ele perder, você vai perder também". E, na sequência, Werdum teria respondido, em concordância: “Tu tem razão mesmo, Popó. Realmente, quando perde um, perde todo mundo mesmo. (…) Quando a gente ganha, ganhamos todo mundo também".

O que disse o advogado de Wanderlei Silva|

Claudio Dalledone, representante legal de Wanderlei, anunciou que vai tomar medidas jurídicas contra os envolvidos. Ele pretende acionar criminalmente o filho de Popó e não descartou enquadrar o caso como tentativa de homicídio, dada a gravidade do golpe que desmaiou seu cliente.

O que disse Rafael Freitas, filho de Popó

Rafael Freitas, identificado como o autor do soco que deixou Wanderlei desacordado, está no centro das críticas, e, inclusive, apagou suas duas contas (pessoal e profissional) no Instagram após a repercussão. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Rafael pediu desculpas ao ex-lutador e disse ter agido em “legítima defesa” para defender o pai e seus irmãos.

— Quando eu percebi, começou aquela confusão generalizada, iniciada pela equipe do Wanderlei, pelo filho dele, pelo treinador André Dida e pelo Werdum. Quando eu vi todos eles agredindo o meu pai e os meus irmãos, eu entrei em legítima defesa. No calor daquele momento, eu só pensei em me defender e defender a minha família — disse Rafael, ao Fantástico.

Todos os resultados das lutas do Spaten Fight Night 2

Peso combinado: Popó Freitas venceu Wanderlei Silva por desclassificação (Boxe)

Peso-leve: Beatriz Ferreira venceu Maira Moneo por decisão unânime (Boxe)

Peso-super-médio: Hebert Conceição venceu Yamaguchi Falcão por decisão unânime (Boxe)

Peso-leve: Thiago Manchinha venceu Wanderson Barcellos por decisão unânime (MMA)

Veja também