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Futebol

Tunísia demite técnico após goleada de 5 a 1 para a Suécia na estreia da Copa do Mundo

Revés no primeiro jogo da seleção tunisiana provocou a queda do treinador Sabri Lamouchi

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Sabri Lamouchi foi demitido do comando técnico da Tunísia após goleada sofrida pela SuéciaSabri Lamouchi foi demitido do comando técnico da Tunísia após goleada sofrida pela Suécia - Foto: Julio Cesar Aguilar/AFP

A goleada de 5 a 1 sofrida na estreia da Copa do Mundo para a Suécia, na noite deste domingo, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo F, causou estragos profundos na seleção tunisiana. Por conta do revés, o técnico Sabri Lamouchi não vai mais prosseguir no cargo.

A decisão do desligamento ainda não é oficial, mas será confirmada pelos dirigentes federação local ainda nesta segunda-feira, segundo apuração do "Estadão".

Wahbi Khazri deve assumir o comando da seleção de forma interina para a próxima partida. A Tunísia volta a campo no próximo domingo, no mesmo palco, e busca a reabilitação diante da seleção japonesa, que empatou com a Holanda em seu jogo de estreia pelo placar de 2 a 2.

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Integrantes da federação tunisiana se reuniram após o resultado negativo e decidiram encerrar imediatamente o vínculo com o treinador francês. A derrota, que aconteceu no estádio El Gigante Acero, em Monterrey, no México, deixou o ambiente bastante tenso na seleção.

Esta foi a primeira queda de um treinador nesta Copa do Mundo, que teve o seu primeiro jogo realizado no dia 11 de junho com a vitória do México sobre a África do Sul. O treinador deixa a função após cinco partidas. Neste curto retrospecto, ele obteve somente uma vitória, um empate e acumulou três derrotas.

Antes do Mundial, a Tunísia fez uma série de amistosos, venceu o Haiti, empatou com Canadá e perdeu para a Áustria e a Bélgica. Diante essa campanha, Labouchi chegou ao Mundial já pressionado e a goleada foi decisiva para a sua demissão.

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