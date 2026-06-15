Tunísia demite técnico após goleada de 5 a 1 para a Suécia na estreia da Copa do Mundo

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A goleada de 5 a 1 sofrida na estreia da Copa do Mundo para a Suécia, na noite deste domingo, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo F, causou estragos profundos na seleção tunisiana. Por conta do revés, o técnico Sabri Lamouchi não vai mais prosseguir no cargo.



A decisão do desligamento ainda não é oficial, mas será confirmada pelos dirigentes federação local ainda nesta segunda-feira, segundo apuração do "Estadão".



Wahbi Khazri deve assumir o comando da seleção de forma interina para a próxima partida. A Tunísia volta a campo no próximo domingo, no mesmo palco, e busca a reabilitação diante da seleção japonesa, que empatou com a Holanda em seu jogo de estreia pelo placar de 2 a 2.

Integrantes da federação tunisiana se reuniram após o resultado negativo e decidiram encerrar imediatamente o vínculo com o treinador francês. A derrota, que aconteceu no estádio El Gigante Acero, em Monterrey, no México, deixou o ambiente bastante tenso na seleção.



Esta foi a primeira queda de um treinador nesta Copa do Mundo, que teve o seu primeiro jogo realizado no dia 11 de junho com a vitória do México sobre a África do Sul. O treinador deixa a função após cinco partidas. Neste curto retrospecto, ele obteve somente uma vitória, um empate e acumulou três derrotas.



Antes do Mundial, a Tunísia fez uma série de amistosos, venceu o Haiti, empatou com Canadá e perdeu para a Áustria e a Bélgica. Diante essa campanha, Labouchi chegou ao Mundial já pressionado e a goleada foi decisiva para a sua demissão.

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