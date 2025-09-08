A- A+

Copa do Mundo Tunísia vence Guiné Equatorial e se classifica para a Copa do Mundo de 2026 Seleção é a segunda africana a garantir presença no Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá

A Tunísia é mais uma na lista de classificados à Copa do Mundo de 2026. A seleção tunisiana foi a segunda do continente africano a garantir vaga no Mundial ao vencer a Guiné Equatorial, nesta segunda-feira, por 1 a 0 — Marrocos garantiu a classificação na última sexta-feira e foi o primeiro time da África garantido na competição.

O meio-campista Mohamed Ben Romdhane fez o gol que garantiu a Tunísia na Copa do Mundo, aos 49 minutos do segundo tempo. Com a vitória, a seleção liderança o Grupo H das Eliminatórias africanas com 22 pontos conquistados em 24 disputados.

A Tunísia é a 18ª seleção garantida na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

A partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 será no dia 11 de junho, no estádio Azteca, na Cidade do México, em partida com os donos da casa. Já a final será no dia 19 de julho, no Met Life Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

