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VÔLEI Turquia derrota o Brasil e conquista o título da Liga das Nações Feminina Equipe de José Roberto Guimarães é superada por 3 sets a 1 na decisão, em Macau, e termina a competição com o vice-campeonato

A espera pelo título inédito da Liga das Nações Feminina de Vôlei vai continuar. O Brasil chegou novamente à decisão, mas acabou superado pela Turquia neste domingo (26), em Macau, na China. Em uma final equilibrada, a seleção brasileira perdeu por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/23, 26/24 e 25/21, e terminou a competição com a medalha de prata.

Foi a quinta vez que o Brasil ficou com o segundo lugar na VNL. Antes, a equipe havia sido vice-campeã em 2019, 2021, 2022 e 2025. A conquista da competição segue sendo um objetivo da geração comandada por José Roberto Guimarães, que ainda não conseguiu colocar o troféu do torneio na galeria da seleção.

A Turquia aproveitou melhor os momentos de decisão da partida. Em um duelo marcado pelo equilíbrio ofensivo, principalmente pelos ataques nas extremidades da rede, as europeias tiveram mais eficiência no controle dos erros: foram 12 contra 17 do Brasil. A diferença também esteve na atuação de Melissa Vargas, que terminou como maior pontuadora da final, com 33 pontos.

Desfalques pesaram na campanha brasileira

A campanha até a final exigiu superação da seleção brasileira. O time perdeu peças importantes ao longo da competição e chegou à fase decisiva sem três jogadoras que estavam entre as principais opções do elenco: Gabi, Tainara e Julia Kudiess, todas afastadas por lesões.

A líbero Nyeme também ficou fora da reta final da VNL. Após retornar de licença-maternidade e disputar apenas a etapa brasileira do torneio, a jogadora e a comissão técnica decidiram que ela não participaria da fase decisiva.

Mesmo com as ausências, o Brasil encontrou forças para avançar. A equipe eliminou Japão e Itália no mata-mata e garantiu presença em mais uma final. Na primeira fase, terminou sua participação com nove vitórias em 12 partidas, ocupando a terceira colocação, com 26 pontos.

Equilíbrio marca decisão

O Brasil começou melhor e conseguiu abrir vantagem na decisão. Com boa atuação de Ana Cristina, que marcou oito pontos no primeiro set, a seleção fechou a parcial inicial por 25/23.

A resposta turca veio no segundo set. Melissa Vargas assumiu o protagonismo, marcou nove pontos na parcial e ajudou sua equipe a igualar o confronto. O Brasil ainda tentou uma reação no fim, mas as adversárias mantiveram a vantagem e venceram por 25/23.

O terceiro set foi o ponto de maior tensão da final. As duas equipes trocaram liderança durante toda a parcial, mas a Turquia conseguiu ser mais precisa nos momentos finais. Um erro de ataque de Ana Cristina ajudou as europeias a fecharem em 26/24 e passarem à frente no placar.

Precisando vencer o quarto set para levar a decisão ao tie-break, o Brasil não conseguiu repetir o desempenho inicial. A Turquia abriu vantagem, administrou a pressão e confirmou o título com a vitória por 25/21.

Segundo título turco na VNL

A Turquia levantou pela segunda vez o troféu da Liga das Nações Feminina. A primeira conquista havia acontecido em 2023, quando derrotou a China na final.

O resultado também interrompeu uma sequência recente favorável ao Brasil no confronto direto entre as seleções. Antes da decisão deste domingo, a equipe brasileira vinha de três vitórias consecutivas contra as turcas, incluindo partidas pela própria VNL e a disputa pelo bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

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