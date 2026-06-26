Turquia marca no último lance, vence reservas dos EUA e se despede da Copa com vitória

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Os já classificados Estados Unidos foram a campo com um time totalmente reserva, exceto pela presença do meio-campista McKeenie, nesta quinta-feira, e perderam por 3 a 2 para já eliminada Turquia, no SoFi Stadium, em Los Angeles. O gol da vitória turca foi marcado no último lance do jogo, por Ayhan.





Com isso, o time do técnico Mauricio Pochettino fechou a campanha da fase de grupos com seis pontos, na liderança garantida desde a rodada passada. No outro jogo do grupo, a vice-líder Austrália só empatou com o Paraguai e ficou com quatro pontos. Os paraguaios também têm quatro e ficaram em terceiro, por desvantagem de dois gols no saldo. Já os turcos se despedem com três pontos.



Mesmo com o time reserva, os EUA deram a impressão de que promoveriam um massacre no SoFi Stadium. Trusty abriu o placar com um chute forte de esquerda após receber cruzamento de Berhalter e abriu o placar ainda aos dois minutos de jogo. Houve um ensaio de pressão da equipe anfitriã, logo contida.

Estados Unidos celebrando o primeiro gol da partida. Foto: Patrick T. Fallon / AFP



A Turquia teve de lidar com os mesmos problemas das partidas anteriores, nas quais mostrou muita dificuldade na transição. Enfrentar jogadores físicos como os dos EUA tinha tudo pra tornar as coisas ainda mais complicadas, mas a situação foi subvertida a partir de um gol marcado por Arda Guller, o primeiro dos turcos na Copa, aos nove minutos.



Motor do meio de campo da Turquia, Guller jogava como se ainda houvesse chance de classificação e liderou a remontada concluída antes do intervalo. Foi de um lançamento dele, após tabela com Yldiz, que saiu o gol anotado por Kokçu, aos 30 minutos.



Os americanos criaram algumas oportunidades de empatar antes do intervalo e não aproveitaram. Logo no início do segundo tempo, contudo, aproveitou-se de uma falha da defesa adversária em tentativa de afastar a bola e deixou tudo igual com um chute forte de Berhalter que morreu na rede.



Depois do empate, os Estados Unidos passaram a pressionar a defesa turca, em ritmo intenso no campo de ataque, especialmente após a entrada de Pulisic no lugar de Weah. Os jogadores do meio de campo e do ataque atuavam com maior aproximação e tinha muita facilidade para encontrar espaços.

Turcos celebrando o gol da vitória sobre os Estados Unidos. Foto: Frederic J. Brown / AFP



No fim das contas, o talento de Arda Guller fez a diferença para alcançar uma despedida digna para sua nação. O meia do Real Madrid passou a bola no meio das pernas do marcado, no último lance do jogo, e acionou Uzun, que tocou para Ayhan marcar.



FICHA TÉCNICA

TURQUIA 3 X 2 ESTADOS UNIDOS

TURQUIA - Cakir; Celik (Soyuncu), Kabak, Bardakci e Elmali; Ozcan, Kokçu (Ayhan) e Arda Guller; Yilmaz (Kahveci), Yildiz (Uzun) e Aydin (Muldur). Técnico: Vincenzo Montella.

ESTADOS UNIDOS - Turner; Scally (Freeman), Miles Robinson, McKeinze e Trusty; Berhlater, McKennie (Tillman), Aaronson (Zendejas) e Gio Reyna (Dest); Weah (Pulisic) e Pepi. Técnico: Muricio Pochettino.

GOLS - Trusty, aos três, Arda Guller, aos nove, e Elmali, aos 30 minutos do primeiro tempo. Berhalter, aos três minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Mustapha Ghorbal (ARG).

CARTÕES AMARELOS - Berhalter.

PÚBLICO - Não divulgado.

LOCAL - SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA).

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