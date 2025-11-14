TV aberta supera bem o streaming na preferência dos brasileiros fãs de futebol, diz pesquisa

A- A+

Uma pesquisa feita pela empresa Nexus, encomendada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), apontou que sete em cada dez brasileiros possuem o hábito de acompanhar partidas de futebol. E a TV aberta é o principal meio de assistir aos jogos.

Segundo o levantamento, 47% dos entrevistados assistem, pelo menos, a um jogo por semana. Neste contexto, a TV aberta tem a preferência dos brasileiros, sendo que 61% assistem ao menos a um jogo por mês nesse formato. 10% assistem a algumas vezes por ano, enquanto 29% não acompanham os duelos de futebol por esta mídia.



Já a TV fechada possui 38% dos espectadores mensais. Ainda no recorte mensal, os serviços de streaming contam com 27% dos brasileiros conectados. Já o rádio detém somente 10% dos indivíduos. Ao serem questionadas se consomem futebol pelas mídias, 77% das pessoas responderam de forma afirmativa.



A pesquisa ainda revelou que 78% dos entrevistados torcem para algum clube. Além disso, 41% da população nacional têm o hábito de consumir programas de debate sobre futebol e "mesas redondas", seja pela televisão, pelo rádio ou plataformas de streaming.



Com relação à frequência em estádios, 19% dos brasileiros afirmam que comparecem aos locais para verem as partidas. A maioria (59%), porém, nunca sentou nas arquibancadas de um estádio.



"De maneira geral, o futebol segue sendo a paixão nacional. O mundo hoje oferece diversas formas, sejam as mais tradicionais ou as modernidades da tecnologia, para se acompanhar, se informar, viver esse esporte. Estamos buscando aperfeiçoar as experiências, conquistar o torcedor para que vá a campo acompanhar o espetáculo, se entreter, vivenciar a experiência social que é uma partida de futebol, que desperta paixões, emoções, une e agrega pessoas", disse o presidente da CBF, Samir Xaud.



O dirigente ainda exaltou a modalidade e a paixão dos torcedores do País. "Essa é a essência do esporte, que está na alma do brasileiro", completa o mandatário.

