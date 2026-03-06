Sex, 06 de Março

basquete

TV Brasil estreia transmissões de 2026 da Liga de Basquete Feminino

Apresentações recomeçam no domingo (8), Dia Internacional da Mulher

TV Brasil estreia transmissões de 2026 da Liga de Basquete FemininoTV Brasil estreia transmissões de 2026 da Liga de Basquete Feminino - Foto: Giuliano Abrahão/LBF

A TV Brasil inicia as transmissões dos jogos da temporada 2026 da Liga de Basquete Feminino (LBF), principal competição da modalidade, a partir deste domingo (8), Dia Internacional da Mulher. Semanalmente, sempre ao vivo, às 11h, será apresentada uma partida exclusiva por rodada.

A competição ganha a telinha da emissora pública pelo terceiro ano consecutivo. Na fase de classificação, a TV Brasil acompanha pelo menos 22 confrontos com exclusividade. Em 2026, o canal ainda mostra as emoções da decisão da Copa LBF.

O duelo de abertura da Liga de Basquete Feminino (LBF) tem transmissão na jornada esportiva da emissora com o jogo Santo André x Pontz São José. A bola vai ao ar na primeira disputa do campeonato, às 11h de domingo (8).

No mês de março, além desse confronto, a TV Brasil transmite mais três partidas: Sodiê Mesquita x Salvador Basketall no dia 15, Cerrado Basquete x Salvador Basketall no dia 22 e Pontz São José x Sampaio Basquete no dia 29. Os três jogos ocorrem no mesmo horário, às 11h.

 

Tela do esporte feminino
As transmissões da Liga de Basquete Feminino (LBF) integram a estratégia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), gestora da TV Brasil, de valorizar o esporte feminino no país, ampliar o acesso das pessoas às competições e promover a aproximação entre o público do canal e a modalidade.

Além dos duelos da LBF, a emissora já está exibindo as partidas do Brasileirão Feminino da Série A1. Durante o ano, além da elite do futebol de mulheres, a TV Brasil mostra as fases decisivas das séries A2 e A3, a partir das semifinais. Ainda traz para a telinha as emoções dos confrontos finais das categorias de base com a disputa pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

As disputas ganham visibilidade ainda maior por meio da parceria com os canais que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e retransmitem a programação da TV Brasil em seus estados. Em 2025, a emissora também compartilhou com o público as emoções da Conmebol Copa América de Futebol Feminino.

Audiência nas jornadas esportivas

A TV Brasil e a RNCP ampliaram a visibilidade do basquete feminino no país no ano passado e chegaram a mais de 1,4 milhão de pessoas, com a transmissão da Liga de Basquete Feminino (LBF). Os dados são da Kantar Ibope Media e levaram em conta aferições feitas em 11 mercados.

Com alcance de mais de 1,2 milhão de domicílios, o tempo total de horas vistas nas 24 partidas transmitidas da modalidade foi superior a 784 mil. Os dados consolidaram a competição como um dos destaques da grade esportiva da TV Brasil.

Houve equilíbrio entre homens e mulheres, com maior concentração nas faixas etárias superiores a 25 anos. As classes sociais C, D e E representaram 80% do público, reforçando o papel da televisão pública em democratizar o acesso ao esporte e levar o basquete feminino a diferentes realidades sociais.

Para o levantamento, foram aferidos os seguintes mercados: TV Brasil (RJ, SP e DF), Grande Florianópolis (TV UFSC), Grande Goiânia (TV UFG), Grande Recife (TVU), Manaus (TV Encontro das Águas), Grande Porto Alegre (TVE/RS), Grande Salvador (TVE Bahia), Grande Belém (TV Cultura do Pará) e Grande Fortaleza (TV Ceará).

Com a última temporada do Brasileirão Feminino Série A1, a TV Brasil registrou crescimento de 23,8% na audiência média em 2025 na comparação ao ano anterior, com destaque para as praças do Distrito Federal, Rio de Janeiro e de São Paulo.

O desempenho representa 51% acima da média geral da emissora no mesmo período. O alcance médio por jogo passou de 118 mil para 140 mil domicílios e, considerando as emissoras da RNCP, o alcance foi de 3 milhões de espectadores no primeiro semestre de 2025.

Ao vivo e on demand
Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

