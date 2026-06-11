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Copa do Mundo TV britânica coloca três brasileiros entre as dez maiores lendas da história da Copa Rede britânica de televisão BBC montou um ranking com os dez jogadores mais lendários da história da Copa do Mundo

A rede britânica de televisão BBC montou um ranking com os dez jogadores mais lendários da história da Copa do Mundo. Três brasileiros aparecem na lista da emissora.

Capitão do pentacampeonato do Brasil em 2002, Cafu ocupa o nono lugar do ranking. A BBC lembrou que o ex-lateral disputou três finais de Copa do Mundo.

"O lateral-direito incansável entrou em campo vindo do banco de reservas quando o Brasil derrotou a Itália nos pênaltis no Rose Bowl, em 1994, foi vice-campeão na França quatro anos depois e, em seguida, levantou o troféu como capitão em 2002. Cafu é da realeza da Copa do Mundo. Apenas Klose ostenta mais do que suas 16 vitórias em quatro torneios", disse a BBC.

Ronaldo Fenômeno foi colocado na terceira posição na lista. A rede britânica citou as graves lesões sofridas pelo ex-atacante e a redenção obtida com o título do Mundial de 2002.

"Os anos que antecederam a Copa do Mundo de 2002 foram marcados por uma grave lesão no joelho. Ronaldo quase não jogou pela Inter de Milão ou pela seleção brasileira, e sua participação no torneio ficou em dúvida. Mas no Japão e na Coreia do Sul, ele conseguiu reacender lampejos de genialidade, marcando oito gols, incluindo dois na final contra a Alemanha, para dissipar as dolorosas lembranças de Paris (na final da Copa de 1998)", afirmou a BBC.

Maior jogador de futebol de todos os tempos, o Rei Pelé está no primeiro lugar da lista. Pelé é o único tricampeão mundial como jogador. A BBC não teve nenhuma dúvida em mencionar o Rei como maior lenda da história das Copas.

"Quem mais senão o grande Pelé? O único homem a conquistar três Copas do Mundo, nos anos 1950, 1960 e 1970 e, por gerações, o nome mais icônico do esporte. Pelé, sem dúvida, é a maior lenda da Copa do Mundo de todos os tempos", elogiou.

O ranking ainda conta com dois astros do futebol argentino. Diego Maradona ocupa o segundo posto, entre Pelé e Ronaldo Fenômeno. Já Lionel Messi está na quarta colocação.

Miroslav Klose, Garrincha, Roberto Baggio, Just Fontaine, Johan Cruyff, Eusébio e Gerd Müller foram outros nomes citados pela BBC, mas que ficaram de fora do "Top 10".

VEJA O RANKING DE LENDAS DAS COPAS DA BBC:

1º - Pelé (Brasil)

2º - Maradona (Argentina)

3º - Ronaldo (Brasil)

4º - Lionel Messi (Argentina)

5º - Franz Beckenbauer (Alemanha)

6º - Kylian Mbappé (França)

7º - Zinedine Zidane (França)

8º - Paolo Rossi (Itália)

9º - Cafu (Brasil)

10º - Geoff Hurst (Inglaterra)

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