TV da Argentina zomba de Neymar e Ronaldo: 'Alguns choram de alegria, outros de tristeza'

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Assim como Neymar e Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, parte do trio histórico que faz 'a última dança' na Copa do Mundo de 2026, chorou em campo ao final de seu jogo nas oitavas de final, mas de alegria. O craque foi flagrado emocionado após a vitória heroica da Argentina por 3 a 2 sobre o Egito nesta terça-feira, 7, e a mídia local não perdoou os craques de Brasil e Portugal.



Em publicação no X (antigo Twiter), a TyC Sports, um dos maiores canais de esportes do país, chegou a colocar lado a lado a foto dos jogadores em prantos após suas partidas e legendou com a frase: "Alguns choram de alegria, outros de tristeza", completado com uma frase de apoio à equipe de Lionel Scaloni. Minutos depois, a postagem foi apagada.



A Argentina perdia por 2 a 0 até os 34 minutos do segundo tempo, quando Cristian Romero diminuiu; na sequência, Messi empatou com um bonito gol em rebote na grande área e, aos 48, Enzo Fernández cabeceou bonito no canto esquerdo do goleiro Shobeir para decretar a virada.





O craque, ainda mais isolado como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, chegou até a perder um pênalti no primeiro tempo, quando o placar ainda marcava 1 a 0 para os africanos. Sem contar que Mostaka Ziko viu um gol ser anulado pelo árbitro François Letexier, que marcou falta no início do lance, iniciado em uma roubada de bola no campo de defesa.



Ao final do duelo emocionante, Messi não aguentou e chorou no gramado do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Neymar também caiu em lágrimas quando a eliminação do Brasil para a Noruega se confirmou e Cristiano Ronaldo, após o apito final da derrota para a Espanha. Assim, a mídia ‘hermana’ não perdeu a oportunidade da gozação.



Com a vitória, a Argentina apenas espera o jogo entre Suíça e Colômbia para conhecer seu adversário das quartas de final. A partida da próxima fase está marcada para o dia 11 de julho, às 22h, em Kansas (EUA).

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