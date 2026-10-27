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TV estatal chinesa suspende partidas da LaLiga após declarações de Mbappé

O atacante tem sofrido perdas de contrato com grandes empresas e patrocinadores

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Kylian Mbappé, atacante francês do Real MadridKylian Mbappé, atacante francês do Real Madrid - Foto: FRANCK FIFE/AFP

O grupo audiovisual estatal chinês CMG, que controla a televisão pública CCTV, confirmou nesta terça-feira (27) que suspendeu a transmissão das partidas do Campeonato Espanhol após as declarações do atacante francês Kylian Mbappé sobre o antigo líder chinês Mao Tsé-Tung.

"Após as declarações muito graves" do jogador, o China Media Group (CMG) "reagiu, a partir de 26 de outubro, suspendendo a transmissão dos jogos da LaLiga, além de todos os jogos e comerciais publicitários que envolvam o jogador", indicou o grupo em um comunicado.

Um meio de comunicação chinês já havia anunciado previamente esta suspensão, citando fontes da televisão estatal.

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