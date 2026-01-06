A- A+

FUTEBOL TV mostra leitura labial de Vini Jr. no Real Madrid: "Todos querem driblar e eu que sou vaiado" Especialistas foram convocados para mostrar um diálogo que o jogador teve com o técnico Xabi Alonso durante uma parte do jogo

O programa "El Día Después", da TV espanhola "Movistar Plus+", fez uma leitura labial do brasileiro Vinicius Júnior durante a partida do último domingo (4). O Real Madrid bateu o Betis por 5 a 1, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol

Especialistas foram acionados para mostrar um diálogo que Vinicius Júnior teve com o técnico Xabi Alonso em determinado momento do jogo. O brasileiro se queixa do comportamento "fominha" de alguns companheiros, sobretudo de Gonzalo García.

"Assim é impossível. É f... Eles têm que tocar a bola. Aqui todos querem driblar e depois eu que sou vaiado. Fala para o Gonzalo (García) que ele tem que passar uma. Não toda vez, mas pelo menos uma", disse Vinicius Júnior, segundo a leitura labial.

Gonzalo García marcou três dos cinco gols do Real Madrid no triunfo do final de semana. Asencio e Fran García complementaram o placar a favor da equipe merengue.

Câmeras de televisão também flagraram Xabi Alonso dando ordens para Vinicius Júnior em campo. O treinador exigiu que o atacante ajudasse na marcação, pressionando a saída de bola do adversário

"Vamos homem, vai! Droga, pressão! Vai, pressiona!", gritou o comandante para o brasileiro. "Não pare e pressione! Vamos lá", prosseguiu.

Na reta final da partida, Vinicius Júnior foi substituído pelo treinador. O brasileiro foi vaiado por alguns torcedores do Real Madrid. O atacante vive incômodo jejum na equipe espanhola, sem marcar um gol desde o dia 4 de outubro, quando balançou a rede duas vezes no triunfo por 3 a 1 sobre o Villarreal, por LaLiga.

