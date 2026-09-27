A- A+

NFL Tyler Loop acerta chute no estouro do relógio e Ravens vencem Cowboys em jogo da NFL no Maracanã Partida teve 72.792 torcedores, recorde de público no país

Mais uma vez, o Brasil recebeu um jogo animado da NFL. E na primeira vez na história no Maracanã, o Baltimore Ravens bateu o Dallas Cowboys em uma partida que teve mais de 60 pontos somados e um chute que definiu no estouro do relógio.

O herói foi Tyler Loop, kicker que decretou a vitória por 34 a 31.

Foram 72.792 pessoas em um recorde de público para a modalidade no país. E elas receberam de presente uma das partidas mais equilibradas desta temporada até agora.

Ravens e Cowboys alternaram lideranças durante todas as três horas de jogo e o confronto foi definido por detalhes.

O corredor Derrick Henry foi o destaque do individual dos Ravens, com 86 jardas corridas e dois touchdowns.

Mas Loop ganhou os holofotes no último lance. Com o placar empatado em 31 a 31, o quarterback Lamar Jackson conseguiu posicionar sua equipe para um último chute, que foi bom para 56 jardas.

Os Ravens chegaram a duas vitórias e uma derrota na temporada, e voltam para os EUA com campanha positiva. Já os Cowboys ficarm com um triunfo e dois reveses.

Veja também