A- A+

Desfalque Indiana Pacers confirma que Tyrese Haliburton está fora da próxima temporada da NBA por lesão Armador sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles durante o jogo 7 da final contra o Oklahoma City Thunder

O presidente do Indiana Pacers, Kevin Pritchard, confirmou nesta segunda-feira (7) que Tyrese Haliburton não disputará a temporada 2025/26 da NBA. O armador sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles durante o jogo 7 da final contra o Oklahoma City Thunder, no Paycom Center.

"Não tenho dúvidas de que ele voltará ainda melhor", afirmou Pritchard, em entrevista ao canal Wish-TV News. "A cirurgia foi bem-sucedida. A lesão foi um pouco mais acima, o que garante melhor irrigação sanguínea durante a recuperação. Mas ele não jogará na próxima temporada. Não arriscaríamos isso agora."

Haliburton passou por cirurgia há cerca de duas semanas, em Nova York. Após o procedimento, publicou um comunicado nas redes sociais lamentando a gravidade da lesão e a derrota na decisão.

"Palavras não conseguem expressar a dor dessa decepção", escreveu o jogador no Instagram, ao lado de uma foto em que aparece em uma cama de hospital, com a perna direita enfaixada. "A frustração é imensurável. Trabalhei a vida inteira para chegar a esse momento e é assim que termina? Não faz sentido."

Na última sexta-feira (4), já com uma bota ortopédica, Haliburton esteve presente em um treino da equipe, que se prepara para a disputa da NBA Summer League. Com médias de 18,6 pontos e 8,6 assistências na temporada, o armador foi peça fundamental na campanha que levou os Pacers à final da NBA.

A lesão ocorreu ainda no primeiro quarto da partida, quando o placar estava empatado em 16 a 16. Em um movimento rápido, Haliburton torceu o tornozelo direito, caiu com fortes dores e precisou de ajuda para deixar a quadra. Sem seu principal jogador, o Indiana perdeu intensidade, e o Oklahoma City Thunder venceu por 103 a 91, garantindo o título.

O jogador já vinha atuando no sacrifício, após sofrer uma lesão na panturrilha direita no jogo 5 da série final.



Veja também