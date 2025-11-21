Tyrese Maxey anota 54 pontos e Philadelphia 76ers bate Milwaukee Bucks após prorrogação na NBA

A- A+

Com uma atuação notável, que teve direito a melhor marca da carreira, o armador Tyrese Maxey brilhou na noite desta quinta-feira, na NBA. Ele anotou 54 pontos e garantiu a vitória do Philadelphia 76ers sobre o Milwaukee Bucks por 123 a 114 na prorrogação. Neste duelo, ele superou a sua melhor pontuação (52 pontos contra o San Antonio Spurs, em 2014) e ainda deu nove assistências para assegurar o triunfo no Fiserv Forum, casa do adversário.



Satisfeito com a entrega do time e também pela sua exibição, ele festejou o resultado positivo e o jogo coletivo apresentado pela equipe. "Eu não precisei me movimentar muito nem me esforçar para receber a bola no ataque. Só quero vencer e acho que todo o time está de parabéns", afirmou o jogador.

Além de ter sido o mais efetivo em quadra, Maxey demonstrou sangue frio no confronto quando a situação pediu. O armador garantiu o empate que levou o duelo para a prorrogação e depois acertou quatro lances livres, todos nos últimos 22 segundos do tempo extra, para ajudar o seu time no triunfo.



Em um compromisso que contou com os desfalques de Joel Embiid e Giannis Antetokounmpo, Ryan Rollins emplacou um "double-double" com 32 pontos e 14 assistências pelo lado dos Bucks. Mas a noite era mesmo de Maxey, que superou o cansaço após ter participado da derrota de sua equipe para o Toronto Raptors na noite anterior.

"Definitivamente posso dizer que não fui tão agressivo quanto deveria. Levei uma pancada na cabeça e outra na coxa, então foi difícil para mim. Mas conseguimos uma grande atuação e isso é o mais importante", completou Tyrese.

A vitória levou a franquia da Filadélfia ao sexto lugar na Conferência Leste com nove triunfos em 15 partidas. Já os Bucks, que sofreram o quarto revés nos últimos cinco confrontos, ocupam o 11º posto do mesmo lado.



Em uma rodada que apresentou mais três partidas, o San Antonio Spurs confirmou o seu bom momento e emplacou a terceira vitória consecutiva na noite desta quinta-feira, ao despachar o Atlanta Hawks por 135 a 126 no Frost Bank Center.



Após abrir boa vantagem no segundo quarto, os Spurs permitiram a reação do rival graças aos 38 pontos assinalados por Nickeil Alexander-Walker. No entanto, a boa atuação de coletiva ajudou o time anfitrião a se recuperar e assegurar o triunfo diante de sua torcida.



Na tabela, os Spurs figuram na quinta posição da Conferência Oeste e alcançaram 11 resultados positivos e quatro derrotas. Já a franquia de Atlanta aparece na 8ª colocação do lado Leste (nove triunfos e sete derrotas).



Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Orlando Magic 129 x 101 Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies 137 x 96 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 114 x 123 Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs 135 x 126 Atlanta Hawks

Acompanhe as partidas desta sexta-feira pela Emirates NBA CUP

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Boston Celtics x Brooklyn Nets

Toronto Raptors x Washington Wizards

Chicago Bulls x Miami Heat

Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves

Houston Rockets x Denver Nuggets

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers

Veja também