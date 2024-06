Ucrânia vence Eslováquia de virada e segue viva na Eurocopa

A- A+

A Ucrânia venceu a Eslováquia de virada nesta sexta-feira (21), em Düsseldorf, na Alemanha, por 2 a 1, resultado que lhe permite manter as chances de classificação para as oitavas de final da Eurocopa.

A Eslováquia saiu na frente no primeiro tempo com um gol de Ivan Schranz (18'), mas os ucranianos, que tinham a obrigação de vencer para evitar a eliminação, viraram o placar após o intervalo com gols de Mykola Shaparenko (54') e Roman Yaremchuk (80').

Antes do jogo Bélgica x Romênia, marcado para sábado às 16h (horário de Brasília), três seleções possuem três pontos: Romênia, Ucrânia e Eslováquia. Já a Bélgica ocupa a lanterna neste grupo E sem ponto conquistado.

