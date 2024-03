A- A+

Futebol Internacional Ucrânia vence Islândia de virada e garante vaga na Euro-2024 Os ucranianos vão jogar no grupo E, ao lado de Bélgica, Eslováquia e Romênia

A Ucrânia se classificou para a Euro-2024 ao derrotar a Islândia por 2 a 1 na noite desta terça-feira (26), na partida da repescagem transferida para Wroclaw, na Polônia, devido à guerra.

Os ucranianos garantiram assim sua quarta participação no torneio continental, onde jogarão no grupo E ao lado de Bélgica, Eslováquia e Romênia.

A classificação ucraniana para a Eurocopa teve uma grande dose de suspense nos dois jogos que disputou da repescagem.

Na quinta-feira passada, na Bósnia-Herzegovina, conseguiu a vitória nos instantes finais com uma virada e desta vez a história se repetiu até certo ponto.

Albert Gudmonsson, autor de três gols na última quinta-feira na semifinal do play-off contra Israel, colocou a Islândia em vantagem esta terça-feira na Polónia, aos 30 minutos, com um chute da entrada da área, em que o goleiro Andriy Lunin nada pôde fazer.

Aos 40 minutos, o gol do ucraniano Roman Yaremchuk foi anulado e a Islândia chegou ao intervalo em vantagem.

Viktor Tsygankov empatou o duelo aos 54 minutos e aos 84 o jogador do Chelsea, Mijailo Mydryk, completou a virada. Nos dois lances, a assistência foi de Georhiy Sudakov, o protagonista deste triunfo.

A vitória ucraniana foi comemorada em grande estilo nas arquibancadas do estádio de Wrocław, onde estavam 40 mil torcedores, numa cidade do sudoeste da Polônia que tem uma comunidade de 250 mil ucranianos, muitos deles deslocados pela guerra e pela invasão do seu país desde 2022 pelo exército russo.

