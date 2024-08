A- A+

Olimpíadas Ucraniana Yaroslava Mahuchikh conquista ouro no salto em altura em Paris-2024 Com um salto de 2,00m na primeira tentativa, a ucraniana de 22 anos venceu a australiana Nicola Olyslagers, que conseguiu o feito na terceira tentativa

A recordista mundial do salto em altura, a ucraniana Yaroslava Mahuchikh, conquistou o ouro olímpico na noite deste domingo (4) ao superar a marca de 2 metros e conquistar o único título que faltava em sua carreira nos Jogos de Paris-2024.

Com um salto de 2,00m na primeira tentativa, a ucraniana de 22 anos venceu a australiana Nicola Olyslagers, que conseguiu o feito na terceira tentativa.

A australiana Eleanor Patterson e a ucraniana Iryna Gerashchenko ficaram empatadas em 3º lugar com 1,95 m.

Esta é a segunda medalha de ouro da Ucrânia nos Jogos de Paris.

No sábado a Ucrânia conquistou sua primeira medalha de ouro nos Jogos de Paris ao derrotar a Coreia do Sul por 45-42 na final do sabre feminino da esgrima por equipes.

