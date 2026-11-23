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europa UE propõe vetar atletas russos de eventos em novo pacote de sanções A União Europeia propôs, nesta segunda-feira (23), proibir que atletas e equipes russos compitam em eventos esportivos dentro do bloco

A União Europeia propôs, nesta segunda-feira (23), proibir que atletas e equipes russos compitam em eventos esportivos dentro do bloco, ao apresentar um novo pacote de sanções devido à invasão da Ucrânia por parte de Moscou.





"Eventos esportivos não podem ser um fórum para atividades de propaganda. A partir de hoje, para qualquer evento esportivo na UE, vamos introduzir proibições para equipes e atletas que compitam sob a bandeira russa", declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em uma mensagem em vídeo.

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