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UE propõe vetar atletas russos de eventos em novo pacote de sanções
A União Europeia propôs, nesta segunda-feira (23), proibir que atletas e equipes russos compitam em eventos esportivos dentro do bloco
A União Europeia propôs, nesta segunda-feira (23), proibir que atletas e equipes russos compitam em eventos esportivos dentro do bloco, ao apresentar um novo pacote de sanções devido à invasão da Ucrânia por parte de Moscou.
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"Eventos esportivos não podem ser um fórum para atividades de propaganda. A partir de hoje, para qualquer evento esportivo na UE, vamos introduzir proibições para equipes e atletas que compitam sob a bandeira russa", declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em uma mensagem em vídeo.