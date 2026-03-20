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Futebol Internacional Uefa abre investigação após lesão de Noa Lang e vai revisar painéis de LED nos estádios Atacante do Galatasaray se machucou ao colidir com publicidade em jogo contra o Liverpool; clube turco cobra indenização

A Uefa abriu uma investigação sobre as circunstâncias da lesão sofrida por Noa Lang, do Galatasaray, durante a partida contra o Liverpool, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O órgão anunciou que irá revisar a disposição dos painéis de LED nos estádios para evitar novos acidentes.

O incidente ocorreu em Anfield, na derrota do Galatasaray por 4 a 0, que resultou na eliminação da equipe turca. Lang, que havia entrado no decorrer do jogo, se chocou contra os painéis publicitários à beira do campo e sofreu um corte profundo no polegar da mão direita, deixando o gramado de maca.

Em comunicado, a Uefa afirmou que já iniciou a análise do caso e pretende avaliar possíveis riscos estruturais.

"A Uefa analisou as circunstâncias que levaram ao infeliz acidente sofrido pelo jogador do Galatasaray, Noa Lang. A disposição junto ao relvado e os painéis LED em todos os próximos jogos serão revistos para identificar potenciais riscos semelhantes e solicitar aos clubes que tomem as medidas adequadas, se necessário. Desejamos a Noa Lang uma rápida recuperação", informou a entidade.

Após o episódio, o Galatasaray formalizou uma queixa e estuda pedir indenização. O secretário-geral do clube, Eray Yazgan, confirmou a iniciativa e classificou o caso como grave. Lang passou por cirurgia ainda em Liverpool e usou as redes sociais para tranquilizar os torcedores.

"Coisas ruins acontecem. Minha cirurgia correu bem, obrigado a todos", escreveu o jogador.

A lesão também repercutiu entre atletas. Capitão do Liverpool e companheiro de seleção de Lang, Virgil van Dijk minimizou a responsabilidade estrutural pelo ocorrido.

"Foi um grande acidente, mas não tem nada a ver com o estádio, foi apenas um acidente. Falei com ele e espero que volte o mais rápido possível", afirmou.

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