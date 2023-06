A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Uefa abre investigação contra José Mourinho por insultar juiz da final da Liga Europa; vídeo Treinador da Roma esperou árbitro no estacionamento do estádio após derrota para o Sevilha

A Uefa abriu na sexta-feira (2) um processo disciplinar contra o treinador da Roma, o português José Mourinho, por ter insultado o árbitro da final da Liga Europa, na quarta-feira. A equipe italiana perdeu o jogo para o espanhol Sevilha, nos pênaltis.

Num vídeo gravado no estacionamento do estádio, em Budapeste, o treinador português chamou o árbitro britânico Anthony Taylor de "vergonha", em inglês e italiano, e o xingou repetidas vezes.

— É uma p** vergonha, uma p*** vergonha. Parabéns, desgraçado do c***" — disse o treinador, em inglês.

Em outro momento, Mourinho se refere a um dos árbitros que aconselhou a revisão de um lance da partida no VAR.

— [Roberto] Rosetti sabia que não tinha sido pênalti, mas você não foi capaz de ver isso por conta própria. Vá se f** — afirmou o português.

Jose Mourinho waited outside to call Anthony Taylor a 'f*cking crook' pic.twitter.com/0BrQfTZL9x — GOAL (@goal) June 1, 2023

O comportamento considerado "incorreto" é punível pelos regulamentos da Uefa com suspensão. Uma eventual sanção também pode ser acompanhada de multa ou "trabalho de interesse geral ao serviço do futebol".



Jogo polêmico

A final da Liga Europa foi marcada por faltas e desarmes, resultando em 14 cartões amarelos — um deles para José Mourinho. Durante o jogo, Taylor anulou um pênalti que havia marcado para o Sevilha após revisar as imagens do árbitro de vídeo e não marcou uma penalidade para a Roma após a bola bater na mão de um adversário.

Mas a decisão mais polêmica, na visão dos italianos, foi a ordem para que o pênalti decisivo fosse cobrado novamente pelo argentino Gonzalo Montiel. Goleiro da Roma, Rui Patricio havia evitado o gol na primeira tentativa, mas a arbitragem considerou que ele havia se adiantado. Na segunda tentativa, Montiel não falhou e deu a vitória ao Sevilha.

A Associação de Árbitros Profissionais de Futebol Inglês (PGMOL) denunciou nesta sexta-feira "os insultos injustificados e repugnantes" sofridos por Anthony Taylor por torcedores da Roma, no aeroporto. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o árbitro e sua família aguardavam um voo no aeroporto de Budapeste, no dia seguinte à vitória do Sevilha. Anthony Taylor e os parentes ficaram cercados pelos italianos e precisaram ser escoltados por agentes de segurança.

